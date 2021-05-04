Tükendim hocam

38 yaşındayım. Günde 10-11 saat çalışıyorum. Tükendim... Check-up yaptırdım. Bir hastalığım yok. Ne önerirsiniz?

STRES, zamana yetişme, kriz yönetimi tekrarı bedeninizdeki kan şekeri (glikoz), kortizol ve adrenalin düzenini hallaç pamuğu gibi atıyor.

Özel sigortaların sağladığı check-up hizmetinde aldığınız testler sizinle ilgili her detayı göstermez. Örneğin açlık glikozunuz bakılır, ama şeker yükleme testi yapılmaz. Bu nedenle düzenli takip edileceğiniz iç hastalıkları uzmanı bulun. Size özel plan yapalım.

Ayrıca işyerlerinde istasyon dalgaları gibi elektromanyetik dalgalara fazlasıyla maruz kalınıd. Bu durum binada çalışanlarda 'Elektro Smoq' denilen bir durum meydana gelir.

Mıknatıs detoksu ile bu tedavi edilir.

PANİK YAPMAYIN

29 yaşında kadınım. Adetlerim düzenli. Sağ mememde 3 hafta önce şişme oldu. Doktor meme grafisi istedi, çektirmedim. Ya bir şey çıkarsa?

PANİK yapma. Mamografi memede ele gelen bezelere çok daha erken bir evrede olan meme kanserlerini belirlemeye yarar.

Meme kanseri belirtisi olan 50 yaşın üstündeki tüm kadınlarda yılda bir çekilmelidir. 35 yaşın altında önerilmemektedir. Doktorunun dediğini yap. Kontrole git.