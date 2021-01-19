Erkenden bitiyorum

55 yaşındayım. Sorunum yok. Kendimi iyi hissediyorum. İlk eşim 7 yıl önce kanserden vefat etti. Çocuğumuz olmadı. 1 ay önce yeni evlendim. İlişkide eşimle birlikte olmaya çalışırken erkenden bitiyorum. Boşalma çabuk oluyor. Neden ki?

Erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal-ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve Psikolog desteği gerekir. Ayrıca Genel bedensel özellikler açısından İç Hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.

Babam 19 yıldır bekar. Yaşı 59. 2 ay önce evlendi. Karşı apartmandalar. Işıkları her gece açık. Baba hayırdır dedim. 19 yıl dile kolay. İnsan hemen uyuyamıyor, erkeklik halleri dedi. Güçlenmek için ilaç alıyor olabilir mi? Yoksa bende mi sıkıntı var?

Bazen insanlar karanlıkta kalmaktan korkabilir. Ancak senin ima ettiğin durum bu değil diye anladım. Cinsel ilişki sıklığı kişilere göre değişebilir. Aynı yaşta bile olsa ilişki sayısı değişebilir. Stres, yorgunluk, eş durumu, beslenme şekli, hastalıklar gibi bir çok sebep bu sayıyı olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Baban ilaç alıyor mu? sorusuna ben cevap veremem. Bu tip ilaçlar ileri yaşlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Annemin guatrı vardı. Çok çalışıyormuş. İlaç verdiler. İçti. Döküntü oldu. Sonra geçti. İlacı bırakalım mı?

Anlattıklarına göre annenin Troid Bezi çok çalışıyor. Guatr başka bir hastalık. İlaç yan etkisi olarak döküntü olabilir. çoğu kez geçer. Sizde de böyle olmuş. Ancak Doktora iletin. Tam kan sayımı yaptırın. Kan hücreleri etkilenmiş mi? görelim. Korkulacak bir durum yok gibi duruyor.

Hocam 2 aydır öksürük şikayetim var. Doktora gittim üst solunum yolu enfeksiyonu dedi. İlaç kullandım geçmedi. Ihlamuru kaynatıp kaynatıp içiyorum tık yok. Ne dersiniz?

Kaynatma derim. Ihlamur kaynatılmaz. Kaynatılırsa faydası kalmaz. Ihlamurun çiçeklerini al. yaprağını katma. 1 su bardağı 2 dakika orta ateşte ısıtılmış suya 1 yemek kaşığı koy. 5 dakika beklet. iç. Ihlamur kaygıyı azaltır, tansiyon düşürür, bağırsakları hareketlendirir, soğuk algınlığı ve öksürükte kullanılır. Ancak Öksürük yapan hastalıklar açısından tekrar muayene ol. Alerji, reflü, kronik farenjit, kullanılan ilaçların yan etkisi gibi diğer sebepleri araştırmak gerekir. İhmal etme.

Efendim yaş 70'e 1 var. Cihaz ufak tefek tutukluk yapıyor. Prostat kontrolü için geçen hafta hastaneye gittim. Tiroid hastalığı için tahlil yapalım dediler. Niye şüphelendiler?

70 yaşından sonra erkeklerde troid bezinin çalışması bozulabilir. İyod eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyod almayanlarda, ailesinde tiroid hastalığı olanlarda, Şeker Hastalığında, Romatoid Artrit, Persiniyöz Anemide, gebe kadınlar ve yeni annelerde, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, kanser nedeniyle baş ve boyuna radyoterapi (ışın tedavisi) yapılanlarda, bazı ilaçları kullananlar (lityum, amiodaron ve interferon gibi) da şikayet olmadan da troid bezi çalışmasını kontrol ederiz. Ozon Tedavisi yapılabilir.