Corona’da aşk

Hocam, malum salgın var.

Eşim yanına yaklaştırmıyor.

Virüs var uzak dur diyor. İlişki de tehlikeli mi?

BİZLER günlük hayattaki uygulamalarla bulaşma ihtimallerini anlatırız. Karar verici değiliz. Bilgi vericiyiz.

Kişi mikrop taşıyorsa diğerine bulaştırabilir. Cinsel ilişki sırasında nefes alıp verme artar. Bu da kişinin taşıyorsa mikrobu eşine bulaştırma riskinin artması demek.

Her ne yaparsanız tedbiri elden bırakmayın.

Nafiz Bey, Coronavirüs sigara içenler için risk taşır mı?

SİGARA üst solunum yolları savunmasını azaltır. Bu nedenle bir çok mikrop sigara içenlerde, içmeyenlere göre daha kolay enfeksiyon yapabilir.

Coronavirüs'ün değişik olan bu türü için yapılmış özel bir tıbbi çalışma yok.

Ama bu salgın döneminde tiryakilerin bile sigara içmemesini öneriyoruz.

Salgın sebebiyle düğünümüzü erteledik. Nişanlımın da benim de şikayetim yok. Öpüşmek yine de tehlikelimi?

CORONAVİRÜS solunum yolu ile damlacık tipi bulaşır.

Tokalaşma ile bile geçer.

Öpüşmeyi de önermiyoruz.

Hocam virüsten korunmak istiyorum. Önereceğiniz bir içecek var mı?

BU salgını yapan mikrop virüs dediğimiz bir tür parazit.

Bu mikroba özel bir çalışma ve bilgi yok. Ancak virüslere karşı bağışıklığı arttırdığı bilinen melisa çayı, kuşburnu, aloe vera çayları, meyan kökü, çörek otu, içecek olarak tüketilebilir.

Yaş 62. Kemik erimem var.

Corona'ya yakalanır mıyım?

ŞART değil. 60 yaşını geçenler mutlaka hasta olur diye bir şart yok. Tedbirleri tam ve doğru alın. Kapalı, kalabalık alanlarda bulunmayın.

Yeterince su için. İyi uyuyun ve beslenin. Mutlaka burundan nefes alıp verin.

İlaçlarınızı düzenli kullanın.

Ateşiniz çıkarsa doktora başvurun. wAstımım var. Zaten kuru öksürüyordum. Şimdi nasıl ayırt edeceğim. Corona oldum diye panikteyim. Nasıl anlarım?

ATEŞ, nefes darlığı, genel durum bozukluğu olursa doktora başvurun. Bu durumlarda yapılan testlerde bu anlaşılabilir. Korku bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Önemseyin ama korkmayın. w52 yaşındayım. Evden çıkmıyorum.

Yaşımdan dolayı ben de risk altında mıyım? Bu virüs dedikleri kadar tehlikeli mi?

EVET tehlikeli. çünkü tüm dünya insanlarının ilk defa karşılaştığı bir virüs. Bağışıklık sistemimiz bu yeni mikrobu tanıyıp hazırlanana kadar mikrop çok hızlı zarar verebiliyor. En büyük tedavi önce virüsün sizi yakalamaması.

Corona yakalayacağı insan ararken ortada dolaşmanın bir alemi yok.