Sıkıntı yapma

4 aydır kolesterolüm yüksek. Ben de bir türlü ilişkide sertleşemiyorum.Gücüm kuvvetim yerinde ama neden böyle olduğunu anlamadım. Kolesterol etkiler mi?

HAYIR. Kolesterol yüksekliği direk ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Kalbi besleyen damarlarda, penis damarı da yaklaşık aynı genişlikte damarlardır. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres-sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar.

Bununla beraber, tiroit hormon bozuklukları, kan şeker düzensizlikleri, cinsiyet hormon bozuklukları, kullanılan ilaçların yan etkisi gibi nedenlerle ereksiyon sorunu olabilir.

Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün.

Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı ve veya psikiyatri, psikoloji uzmanı devreye girebilir.

2 yıldır evli olmamıza rağmen Çocuğumuz hiç olmuyor. Son gittiğimiz kadın doğum doktoru benden meni istedi. Eşim dururken benden neden istedi anlamadım. Kardeşlerimin hepsinin çocuğu var. Benim neden yok?

BOĞAZINA bir şey kaçıp tıkansa kadın doğum uzmanı ona da müdahale edebilir bu bir. (O zamanda Kadın Doğum Uzmanısın bana niye müdahale ediyorsun der miydin?).

Kadın doğum uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir bu iki.

Bu konuyu "Onur Meselesi" gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında Erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen-Sperm-Meni Sayımı" diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır.

Yaşım 26. 11 aydır evliyim. Başından beri erken boşalma sorunum var. Arkadaşlar zeytinyağı önerdi. "Kudret narı ye" dediler. Sizin önereceğiniz bir şey var mı?

CİNSEL ilişki öncesi duygusal halin yani psikolojik durumun erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlarda olumsuz katkıda bulunur. Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin-şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları halletmeye başla.

Nafiz bey eşim hamile. 5,5 aylık oldu. Tansiyonu yükseldi. Sonra düştü. Böyle ara sıra tansiyonu çıkarsa babasının idrar söktürücüsünü kullanabilir mi?

SAKIN ha! Gebelik döneminde ortaya çıkan tansiyon yüksekliği sıradan bir durum değildir. Hem gebenin hem bebeğin hayati riskleri söz konusu olabilir. Mutlaka doktor tarafından muayene edilmesi gerekir.

Gebelikte bazı tansiyon ilaçları kullanılabilir. İdrar söktürücüler ölümcül zararlar verebilir.