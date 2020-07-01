Çocuğum olmuyor

7 aydan beri adet düzensizliğim var. Ayrıca göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra süt gibi sıvı geliyor. Ama baktım gebe falanda değilim. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

OLABİLİR. Anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse Hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.

Hocam su içmeyi seviyorum. Bazı sular acı geliyor. Dilimdemi bozukluk var yoksa bu acılık nerden geliyor?

BAŞKA şikayetin yoksa mesele yok. Suların tadı farklıdır. Sertlik diye ifade edilir. Suların sertliği temas ettikleri jeolojik yapıyla alakalıdır. Genel olarak yeraltı sularının yüzeysel sulara nazaran daha sert oldukları söylenebilir. Çünkü bu sular yeraltında bulunan madensel maddelerle daha çok temastadır. Sertliğin meydana gelmesinde kalsiyum ve magnezyum iyonlarının baş faktör olduğu bilinmektedir. Kalsiyum ve magnezyumun yüksek değerleri sağlıklı insanlarda sağlığa ters etki göstermemektedir. Afiyet olsun.

Hocam 3 aydır evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Tahlil yaptırdık. Benim guatrım az çalışıyormuş. Adetlerim de biraz düzensizdi. İlaç kullanmam gerekir mi?

EVET. Önce iç hastalıkları uzmanı veya Endokrinoloji uzmanına muayene ol. Tiroid bezi az çalışmasına hipotroidi denir. Guatr hastalığın ismidir.

Hipotiroidi genç yaşta başlarsa seksüel gelişme gecikir. Çok nadiren erken yaşta ergenliğe giriş ve testislerde büyüme oluşabilir. Erkeklerde sperm sayısı normaldir, ancak bazı kişilerde cinsel istekte azalma ve empotans gelişebilir. Erişkin kadınlarda adet bozuklukları, yumurtlama olmaması ve adet kanamasının fazla olması görülebilir. İlaç tedavisiyle bu bozukluklar düzelmektedir. İlaç tedavisi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Ancak paniğe kapılacak bir durum yok. Hadi hayırlısı...

Ben çok sıkılarak bişey sormak istiyorum. 5 aylık evliyim. Eşim benle birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. Birleşemiyoruz. Sinirlenmeye başladı. Başka bir şey mi var diyor. Anlamıyorum. Boşanmasından korkuyorum. Elimde değil tam o sırada kasılıyorum. Yardım edin. Ne yapayım?

SIKINTI, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bir durum bu. Bir çok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikâyetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin. Eşinle paylaşamadan çözmek zor.

Psikolog veya Psikiyatristlerden destek alabilirsin.

6 ay önce şeker hastası olduğumu öğrendim. 43 yaşındayım. Kan şekerimi ölçüyorum açken 135'i geçmiyor. Doktora göre fena değil. Yalnız son 3 aydır birşeyler oldu. Cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Bu normal mi?

HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın gelecek ve hatta belki de şeker hastalığının dışında bir neden olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasatrlara neden olabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozulabilir. Ancak sendeki kesinlikle böyle bir durum değil. Önce Üroloji Uzmanına muayene olmalısın.