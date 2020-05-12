Corona dalgası

Hocam bu Corona dalgası nedir. 2. dalga varmış. Arkadaşlara sordum dalga mı geçiyorsun dediler. Deniz mi bu mikrop ne dalgası dediler. Ama en haberlerde dinledim. Anlatırsanız arkadaşlarımı arayıp anlatacağım

Aslında sen haklısın. Dalga diye bahsedilen bir durum var. Hastalıkla toplumun ilk karşılaşmasına 1. dalga diyorlar. 2. kez herkesin aynı anda hastalanmasıda 2. dalga diye tarif ediliyor. Ayrıca Coronavirüs'ün bu yeni haliyle toplumu hasta etmesine de 1. dalga diyorlar. Virüs değişip bir daha insanları hasta ederse de 2. dalga diyecekler. Bu nedenle Dalga var. Arkadaşlarına anlat.

Şimdi biz yeni evliyiz doktor bey. İlk Ramazan ayımız bu. Pek kimseye soramadım ama gerçi bu soruyu kime soracağımı da bilemedim ama eşler cinsel ilişkiye girebilir mi?

İnanç yanıyla bu sorunun cevabını veren Din uzmanları iftar-sahur arasında cinsel ilişkiye girmenin sakıncası olmadığını ifade ediyorlar. Beden açısından da Oruç süreci sonrası cinsel ilişkiye girmeye engel bir durum yoktur.

Biraz kiloluyum. Obez değilim ama biraz şişmanım. Acaba sahur yapmadan oruç tutarsam zayıflar mıyım?

Öncelikle zayıflama ya da şişmanlama alınan enerji(gıdalar) ya da harcanan enerji(hareketlilik) arasındaki dengeyle çok ilgilidir. Diyelim ki "Sahur yapmadınız", iftarla gece yatana kadarki sürede çok miktarda, yağlı şekerli gıdalar tükettiniz ve gündüz çok fazla hareket etmediniz. Yine de kilo alabilirsiniz. Yani yedikleriniz ve harcadıklarınız arasında denge kurarsanız mesele yok. Bedenin dengesini bozmadan aldıklarınızdan fazla harcarsanız zayıflayabilirsiniz.

Önemli olan dengeli öğün ve dengeli hareket etmektir.

61 yaşındayım. Hasta fenerliyim. Gerçi şimdi maç filan yok ama gene de fenerliyim. 6 ay önce şeker hastalığın var dediler. Perhiz yapıyorum. Oruç tutamadığım için sıkılıyorum. Oruç tutabilir miyim?

Şeker hastalığında beslenme biçimi çok büyük bir önem taşır.

Şeker hastalığı olanların 3 ana ve 3 ara öğün olarak beslenmesi yani sık sık yemek yemesi gerekir. Oysa şeker hastası olanlar oruç tutarken, tedavide olması gerekenin aksine akşama kadar aç kalırlar ve şekerleri düşer. İftarda yenen yemeklerle vücuda fazla miktarda glikoz kaynağı girdiğinden şeker normal düzeyinin çok üstüne çıkar. Hastalığın dengesi bozulabilir. Hafif düzeyde olan hastalar denemek isteyebilir. Beden zarar görüyorsa ısrar etmek doğru olur mu? Din Bilgisi Uzmanlarına tekrar danışılabilir.