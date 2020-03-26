Corona’da aşk

Hocam, malum salgın var. Eşim yanına yaklaştırmıyor. "Virüs var uzak dur" diyor. İlişki de tehlikeli mi?

BİZLER günlük hayattaki uygulamalarla bulaşma ihtimallerini anlatırız.

Karar verici değiliz. Bilgi vericiyiz. Kişi mikrop taşıyorsa diğerine de bulaştırabilir.

Cinsel ilişki sırasında nefes alıp verme artar. Bu da kişinin taşıyorsa mikrobu eşine bulaştırma riskinin artması demektir. Her ne yaparsanız yapın tedbiri elden bırakmayın.

Hocam, Coronavirüs sigara içenler için risk oluşturur mu? Neden?

SİGARA üst solunum yolları savunmasını azaltır. Bu nedenle birçok mikrop sigara içenlerde, içmeyenlere göre daha kolay enfeksiyon yapabilir.

Coronavirüs'ün değişik olan bu türü için yapılmış özel bir tıbbi çalışma yok.

Ama bu salgın döneminde tiryakilerin bile sigara içmemesini öneriyoruz.

Yeni nişanlıyız. Düğünü erteledik malum salgın var. Müstakbel eşimin de benim de şikayetim yok. Ancak öpüşmek yine de tehlikeli mi?

CORONAVİRÜS solunum yolu ile damlacık tipi bulaşır. Tokalaşma ile bile geçer diyoruz. Öpüşmeyi önermiyoruz.

Hocam virüsten korunmak istiyorum. Önereceğiniz bir içecek var mı?

BU salgını yapan, virüs dediğimiz bir tür parazit. Bu mikroba özel bir çalışma ve bilgi yok. Ancak virüslere karşı bağışıklığı artırdığı bilinen melisa çayı, kuşburnu, aloe vera çayları, meyan kökü ve çörek otu içecek olarak tüketilebilir.

Kefir de içilebilir.

Yaşım 62. Kemik erimem var. Corona'ya yakalanır mıyım?

ŞART değil. 60 yaşını geçenler mutlaka hasta olur diye bir şart yok.

Tedbirleri tam ve doğru alın. Kapalı, kalabalık alanlarda bulunmayın. Yeterince su için. İyi uyuyun ve beslenin.

Burundan nefes alıp verin. Ateşiniz çıkarsa doktora başvurun.

Benim astımım var. Kuru öksürüyordum. Nasıl ayırt edeceğim. Corona oldum diye panikteyim. Nasıl anlarım?

ATEŞ, nefes darlığı ve genel durum bozukluğu olursa doktora başvurun. Bu durumlarda yapılan testlerde bu anlaşılabilir. Korku bağışıklık sistemini olumsuz etkiler.

Önemseyin ama korkmayın.

52 yaşındayım. Evden çıkmıyorum. Yaşımdan dolayı ben de risk altında mıyım? Bu virüs, bu kadar tehlikeli mi?

EVET tehlikeli. Çünkü tüm dünya insanlarının ilk defa karşılaştığı bir virüs.

Bağışıklık sistemimiz bu yeni mikrobu tanıyıp hazırlanana kadar mikrop çok hızlı zarar verebiliyor. En büyük tedavi önce virüsün sizi yakalamaması.

51 yaşındayım. Nane limon kabuğu iyi gelir mi? İçelim mi?

BAĞIŞIKLIK sistemini kuvvetli tutmak için düzenli beslen, yeterli uyu, yeterince su iç ve mevsim sebze meyvesi ye. Nane limon iç. Portakal, mandalina, yaban mersini, pancar tüketmek iyidir. Siyah çay, yeşil çay iç.

Kuzenimin ateşi çıkmış. "Safra kesesi taşı iltihabı" demişler. Yoksa Corona mı?

ATEŞİN tek nedeni Coronavirüs değildir. Safra kese taşı, böbrek taşı iltihabı ateşi yükseltir. Tahlil sonucunda çıkan tanıları beklemeliyiz