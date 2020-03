Gurur yapmayın

İki yıldır evliyiz. Hala çocuğumuz olmadı. Kadın doğum doktoru benden meni istedi. Kardeşlerimin hepsinin çocuğu var. Benim neden yok?

KADIN doğum uzmanı, çiftlerin her ikisine de test önerebilir. Bu konuyu onur meselesi yapma. Çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa da çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman var. Bir yıl korumasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden "Semen-Sperm-Meni Sayımı" istenir.

Dört aydır kolesterolüm yüksek. Bir türlü ilişkide sertleşemiyorum. Gücüm kuvvetim yerinde. Kolesterol aşk hayatını olumsuz etkiler mi?

HAYIR. Kolesterol yüksekliği direk ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği damar sertliği yapmışsa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Tiroit hormon bozuklukları, kan şeker düzensizlikleri, kullanılan ilaçların yan etkisi ereksiyon sorunu yapabilir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı veya psikiyatriden destek al.

Yaşım 26. 11 aydır evliyim. Erken boşalma sorunum var. Arkadaşlar zeytinyağı önerdi. "Kudret narı ye" dedi. Sizin önereceğiniz bir şey var mı?

CİNSEL ilişki öncesi duygusal halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler ve yorgunluklar ilişki isteğini azaltır. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlarda olumsuz katkıda bulunur. Sen bunları halletmeye başla. Testosteron, prolaktin ve TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.

Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.

41 yaşındayım ve şeker hastasıyım. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Arkadaşlarım "Cinsel hayatın bitebilir" dedi. Doğru mu? Nasıl önlem alayım?

DİYABET herkesi aynı şekilde etkilemez. Diyabeti iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Bununla beraber, diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde; yüksek kan şekeri sinirlerde hasara yol açarak, erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatabilir. oktoruna başvurmalısın.

Eşim karaciğer kanseri. Tedavi görüyor. Cinsel hayatımızda eskisi gibi mutlu olmak istiyoruz. Ne önerirsiniz?

HASTALIK, ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir. Eşini takip eden doktorlarından bedensel performansıyla ilgili bilgi al. Eşinin durumu cinsel ilişkiye engel değildir.

Evleneli 2.5 yıl oldu. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Zaten haftada 2 kez ilişkiye giriyoruz onda da böyle oluyor. Ne tavsiye edersiniz?

ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres ve kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Önce uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir.

Günlük hayatında her şeyini acele yapma. Yavaşla. İlişki bir iş, bir görev değil. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.