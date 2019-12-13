Kilo ve kısırlık

7-8 aydır depresyondayım. İlaç kullanıyorum. Şimdi de cinsel hayatım bozuldu. Başka hap mı alsam yoksa hapı mı bıraksam?

DEPRESYON hapını doktor mu başladı yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. İlacı kesin. Sıkıntının sebebini de çözümünü de kendinde ara. Ayrıca herkesin de ayrı derdi var. Sadece kendine bir soru sor.

"Şimdi Ne Yapmak Lazım". Bu sorunun cevabı her zaman hayatını kolaylaştırır. "Niye ben, ben bunu hak etmedim" gibi sorular hem boş hem de cevabının bir işimize yaramadığı sorulardır. Unutma.

Eğer kendi başına çözümler üretemiyorsan mutlak psikiyatri uzmanına muayene randevusu al.

Dokuz aylık evliyiz. Adetlerim düzenli. Çocuğumuz olmadı. Şişmanlarda bebek zor olur diyorlar. Boyum 1 metre 68 santim. Kilom 86. Eşim de kilolu.

Çocuğumuz olmaz mı? Ne yapmalıyım?

EVET şişmansın. BMI dediğimiz değer 30.5. Yani kilo vermen gerekir. Ama öncelikle Sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak için bunu yapmalısın. Şişman bedenlerde gebe kalmak normal kilolu kişilere göre farklıdır. Normal kiloya inmek gebe kalma ihtimalini arttırır. Eşin de kilo versin. Bu da şansını arttırır.

28 yaşında bir kadınım. Yaklaşık üç haftadır ilişkiden sonra ağrım oluyor. Neden bu ağrı olur sizce?

ÖNCELİKLE eşinizle bu konuyu paylaşın. Son bir aylık ilişki pozisyonu, şekli, kuvveti, süresi konusunda bedensel olarak zorlamalar varsa düzenleme yapın. Mekanik yani yapısal olarak tahammülü aşan uygulamalardan sakınmak önemlidir. Mutlaka kadın hastalıkları uzmanı ve gerekirse üroloji muayenesi olun. Gerektiğinde tüm batın Usg, alt batın BT çektirilebilir. CRP, Haemogram, tam idrar tahlili ve dışkıda gizli kan testi yaptırın.