Aşka tansiyon engeli

CİNSEL hayatta yaşanan sorunlar, çiftleri mutsuz ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, mutlu cinselliğin şifrelerini açıklıyor. Şeker, tansiyon ve kolesterol gibi kronik hastalıkların ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların cinsel isteği azaltabileceğini söylüyor. Cinsel hayatta sorun yaşayan çiftlere 'Uzman muayenesini geciktirmeyin' uyarısında bulunuyor...



SORUN BENDE DEĞİL...



Genel bir soru sormak istiyorum. Erken boşalma kaç yaşına başlar? Benim bir sorunum yok da arkadaşlara bilgi vereceğim...

ERKEN boşalmanın yaşı yoktur.

Kişinin ruhu ve bedeni her zaman erken boşlamaya neden olabilecek hale gelebilir. Bu nedenle her yaşta erken boşalma olabilir.

Arkadaşlarına mutlaka anlat.



YENİ EVLENDİM AMA...



Yeni evlendim. Adetlerim düzensiz ve ağrılı. İlişkide de çok ağrıyor. Eşim de baya istekli. Ne yapayım?

ÖNCE kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Cinsel ilişki sırasında ağrı ve düzensiz ağrılı adet döngüsü olan kişilerde endometriozis dediğimiz bir hastalık olma ihtimali var. Bu hastalık tespit ve tedavi edilmezse bebek sahibi olma ihtimalinizi de azaltabilir.



TEK SORUNUM HORLAMAM



47 yaşındayım. Şişmanım ve gece çok horluyorum. Eşimle cinsel ilişkiye girdiğimde nefes nefese kalıyorum. lişkiden önce ilaç alsam iyi olur mu?

YAZDIKLARIN kendine bakmadığını düşündürüyor. Sadece ilaç almak, ilişkinin süresini etkilemez. Horlama, kötü uyku demektir. Ayrıca ilişki düzelttiği belirtilen ilaçların ciddi yan etkileri de vardır. Kalp ve damar hastalığının olup olmadığı bilinmeli. Tabi ki kilo vermelisin.

Midyat'a pirince giderken, hazır olanı da kaybetme. Hemen iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Kafana göre ilaç kullanma.



İŞİM İYİ, EŞİM İYİ!



Benim sıkıntım yok. İşim iyi, eşim iyi. İlişkide daha kuvvetli olmak için destek almak istiyorum. Fazla gelmesinden korkuyorum. Nedir önerirniz?

BU konuyu çarşıda, pazarda çözmemen iyi olmuş. Bunu yapanlar çoğu kez Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oluyorlar.

Kuvvetlendirici takviye denilerek içinde ne olduğu belli bile olmayan ilaçlar ve benzeri maddeleri alıp kullanıyorlar. Sonra ayıkla pirincin taşını. Normalin fazlası olmasın. Var olan tadın kaçmasın.



TANSİYON İLACI VE AŞK



56 yaşındayım. Tansiyonum var. 6 aydır hanımla hiçbir şey yapamadık. Hap kullanıp yapan arkadaşlar var.

Ben de kullansam ayıp olur mu?

AYIPTAN ziyade senin için riskli olabilir. Bazı kalp ilaçlarını cinsel güç artırıcı ilaçlarla kullanmak zararlı olabilir. Bunun için doktorunla kullandığın ilaçları gözden geçir. Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalık da var. Bunlara da bakalım.

Bazı kalp ve tansiyon ilaçları da, yan etki olarak cinsel isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir. Gerekirse bu tip ilaçlar doktor önerisiyle kesilebilir.



KEÇİBOYNUZUNDAKİ MUTLULUK



62 yaşında bir delikanlıyım. Arkadaşlar keçiboynuzu yemişler. Sonra da evde mutlu olmuşlar. Nedir bunun sırrı?

KEÇİBOYNUZU oldukça faydalı bir gıdadır. Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız. 'Ya olmazsa' kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az az, sık sık beslenin.

Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu arttırabilir. Şikayet uzun sürüyorsa mutlaka doktor başvurusu yapın.



SERTLEŞME SORUNUM VAR



33 yaşındayım. Evli değilim. Erken boşalma ve sertleşme sorunu yaşıyorum. Bana ne önerirsiniz?

ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası ve isteksizlik de eklenince üç tane hap yutsan nafile! Zaten 3 tane hap da yutulmaz. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol.

Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikayetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al.



75 YAŞINDA CİNSELLİK



75 yaşındayım. 3 senedir sertleşme sorunum var. Efendim utanarak soruyorum, ne yapsam iyi gelir?

ÖNCE bazı kan testleri yaptır. TSH, Testosteron, fPSA, tPSA, tam idrar tahlili, tam kan sayımı ve CRP ilk adım genel bilgilerini verir. Hatta gerekirse ultrason ile bazı değerlendirmeler gerekir.

Düzenli beslen, iyi uyu. 60 yaşından sonra testosteron dediğimiz erkeklik hormonu azalır. Damar sertliği artar. Ruhun gıcır gıcır olsa da bedeninde aşınmalar var. Üroloji uzmanına git.

Sıkıntılarını onur ve gurur vesilesi yapma.​



ARTIK AŞKI UNUTTUM!



61 yaşında erkeğim. Şeker hastasıyım. 7 yıldır ilişkiye giremiyorum. Aşkı unuttum desem yeridir. Ne yapmalıyım? Neler önerirsiniz?

ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık ve erken boşalma görülebilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut.

Günde 10-12 bardak kadar su tüket.

Günde en az 1 saat egzersiz yap.

Üroloji muayenesi de gerekli...



İSTEĞİM VAR AMA...



Sperm sayım 42 milyon çıktı. İsteğim, gücüm var spermim yok. Nereye başvurmalıyım?

ÖZELLİKLE sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının tespit edilmesi şart.

Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması gerekir. Ayrıca ilişki ile çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz gerekir.​