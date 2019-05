Aşkta sınırsız hayal

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor.

Çiftlerin, cinsel sorunları birlikte aşmaları gerektiğini söylüyor. Cinsel ilişkide çeşitli farklılıkları zihinde canlandırmanın 'sınırsız hayal' olarak adlandırıldığını belirtiyor. Bu durumun cinsel isteği artırdığını vurgulayan Dr.

GEÇ BOŞALIYORUM

Baharatçılık yapıyorum. Cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Derdime derman olamıyorum. Bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur.

Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalması br cinsel işlev bozukluğudur ve nadir görülür. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş. Üroloji uzmanına muayene ol.



FAZLASI ZARAR!

5 aylık evliyiz. Eşim 22, ben 23 yaşındayım. İlişkinin ardından eşimde iltihap oluştu. Ne yapalım? Bir de eşim mastürbasyon yapıyor. Zararlı mı?

İLİŞKİ sonrası iltihaplanma haliyle sık karşılaşırız.

Kişisel temizliğe dikkat edin. Enfeksiyon hali varsa bulaşıcı olabilir.

Her şeyin aşırısı zarar.

Mastürbasyonun da aşırısı zararlıdır.

Uygulamanın şekli, içeriği ve sayısına göre farklı zarar ihtimalleri olabilir. Bir kez kadın hastalıkları veya üroloji uzmanı tarafından muayene edilmesi uygun olur.

Maydanoz çayı kullanılabilir.



DOĞUM KONTROL HAPI

3 aydır adetlerim düzensiz. Eczaneden ilaç aldım. Doğum kontrol hapıymış. Ben evli değilim. Ne yapayım?

Anlatayım. Doktoruna muayene ol. Senin bedeninde adet düzenini bozan hastalığı öğrenmemiz gerekir. Doğum kontrol hapları, hormon içeren ilaçlardır. Bazen doğum kontrolü amacıyla bazen de farklı tedavi amaçlarıyla kullanılabilir.



MUTLULUĞU BESLER

Eşimle ilişki sırasında hemen bitiyoruz. "Fantezi yapın" diyorlar. Nedir bu fantezi?

FANTEZİ, 'sınırsız hayal' demektir. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak, isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Bedensel ve ruhsal zararlar vermeyecek önerileri paylaşabilirsiniz. Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir...



SIK İDRARA GİDİYORUM

Hocam sık idrara gidiyorum. Prostatım büyümüş. Kan prostat oranım kötü değilmiş. Ne yapayım?

ÖNCELİKLE üroloji doktor takibi şart. BPH dediğimiz iyi huylu prostat bezi büyümeniz var. İlaç tedavisi gerekir.

İdrar söktürücü özelliği olan ilaç kullanıyorsanız bırakın. Kanda şeker düzeyinize de bakmalıyız. Aynı üroloji doktoruna takip edilin. Kanda baktığımız prostat testlerinin oranları kanser ihtimalinin fark edilmesinde kullanılabiliyor. Sizde normal olması iyiye işaret.



KANSER AŞKA ENGEL DEĞİL

Karım kanser ameliyatı oldu. Şimdi ilişkiye girmek istemiyor. 'Kanser hastalarının ilişkiye girmesi zararlıymış' diyor. Ne yapayım?

ÖNCE eşine ilişki yasağı bilgisini kimden aldığını sor.

Bilinen böyle bir yasak yok. Kanser tedavisi alan her hastanın cinsel hayat tavsiyeleri hastanın kendine özeldir.

Kişi kendi durumunu takip eden doktorlarından bilgi alabilir. Cinsel hayatın devamı kanser hastaları için de önemlidir. Eşinle tekrar konuş.



MENOPOZDA CİNSEL HAYAT

52 yaşındayım. Menopoza girdim. Cinsel ilişkiye girmekten korkuyorum. Biraz kuruma var. Acı çeker miyim?

MENOPOZDA cinsel organ kuruluğu oldukça sık rastladığımız bir durum. Bunun için özel jeller mevcut. Cinsel ilişki için en iyi zaman dinlendirici bir gece uykusundan sonra sabah erken ya da kısa bir gündüz uykusu sonrasıdır. Güzel bir yemek yiyin. Cinsel ilişkiye girmeden önce 1-3 saat bekleyin. Cinsel ilişkiden önce reçete edilmiş ilaçlarınız varsa alın.

Birbirinizi sevin ve dokunun.



UZMAN MUAYENESI ŞART

İdrar yaparken kan geldi. Tahlil yaptırdım. "Prostatın büyümüş" dediler. Daha önce de kum döküyordum.

Bu prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi ve üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır.

Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler.

Doğru, üroloji uzman muayenesine.

EŞİME DE GEÇER Mİ?

34 yaşında bir kadınım. Eşime güveniyorum ancak cinsel organımda siğiller var. Eşime de geçer mi?

SİĞİLLERİN değerlendirilmesi gerekir. Kadın hastalıkları uzmanına gitmelisiniz. Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur. HPV bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile geçer.

Mikrop herkeste de siğile neden olmayabilir. Siğilin kendisi tedavilerle ortadan kaldırılabilir. Hastalık tekrarlayabilir. Ozon tedavisi gibi metotlar uygulanarak takip edilmeli.