Depresyon hapı cinsel hayatımı bitirdi
Depresyon hapına doktor mu başladı yoksa sen mi eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir.
Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.
MUTLULUK ÇUBUĞU MUTLU EDER Mİ?
59 yaşındayım. 13 ay önce eşim vefat etti. Hanımım ölmeden önce kasık fıtığı ameliyatı oldum. Ameliyat sonrası bende olay bitti.
Sertleşme sorunu yaşıyorum. Üroloji doktoruna gittim. Mutluluk çubuğu takalım dedi. Evlenmek istiyorum, bana bir yol gösterin, derdime derman olun!
Öncelikle hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir.
Testosteron, prolaktin, TSH, tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetinizde düzelmeyebilir.
Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir.
Damar darlığı var mı yok mu hem kalp damarları hem de cinsel organınızın damarlarının kontrol edilmesi gerekir.
Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.
Hocam yaz kış iki elim ve iki ayağım buz gibi. Ne yapmamı önerirsiniz?
Şikayet sırasında tansiyonunu ve beden ısısısnı ölçtür. Ayrıca o sırada kan glikozunu yani kan şekerini de ölçtürmeni istiyorum. Daha önce çekilmediyse kalp elektro kardiyo grafisi de çekilmen uygun olur. Düşük tansiyon, düşük şeker, ritim bozuklukları, tıkayıcı damar hastalıkları, bazı romatizmal hastalıklarda bu tip şikayetler olabilir. Kullandığın ilaçlar, daha önce sahip olduğın hastalıklardan bahsetmemişsin.
Örneğin şeker hastalarında otonom nöropati dediğimiz durumlarda bu şikayetler olabilir. Bazı ilaçların yan etkilerinde de bu tip şikayetlere rastlayabiliyoruz.
BU KONUYU EŞİNLE KONUŞ!
5 ay önce evlendim. Erken boşalma sorunum var. Boşaldıktan sonra da çok acı çekiyorum. Canım yanıyor. Bu neden olabilir?
Boşalma sonrası meydana gelen acı şikâyeti üretrit, testis hastalıkları, fıtık, prostat hastalıklarında görülebilir. Yani üroloji uzman muayenesi olman gerekir.Erken boşalma açısından da sıkıntılar değerlendirilir. Erken boşalma şikayetinin en sık nedeni psikolojik durumlardır. Gerilim, korku, kaygı, aşırı heyecan, aşırı duygusallık, cinsel ilişkiye girilen ortama ait güvensiz şartlar, eşlerin birbirine karşı olan tutumları erken boşalmaya neden olabilir. Bu konuyu da bir düşün. Farklılıklar ve yanlışlıklar varsa düzenle. Gerekirse tekrar görüşelim.
40 yaşındayım. Son 4 aydır sürekli ishalim. Tahliller yapıldı mikrop yok ama antibiyotik kullanıp duruyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne olur yardım edin.
Panik yapmayın. Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir. Uzun süreli ishalim en önemli nedenlerinden birisi de çölyak hastalığı veya gluten enteropatisi dediğimiz hastalıktır. Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama veya kilo kaybı ve yorgunluk olur. Bazı tahliller gerekir. Doktorunuzu tekrar ziyaret edin. Hastalığınızın geçmediğini belirtin. Yeni tahlil ister.
Kendine has perhiz gerekebilir.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Depresyon hapı cinsel hayatımı bitirdi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Cinsellikten soğudum 29 Ekim 2017, Pazar 44 yaşında bayanım. Yaklaşık 2 aydır cinsel isteğim azaldı. Doktora gittim o da bana erkek hormonu tahlili yazdı....
- Evlilik kabusa döndü 28 Ekim 2017, Cumartesi Hocam 3 ay önce evlendik. Eşimle birbirimizi severek evlendik. Ama hala birlikte olamadık. Korktuğum için ben fırsat...
- Aklım fikrim cinsellikte 27 Ekim 2017, Cuma 22 yaşındayım. Utansam da sormam lazım. Askerliğimi yaptım. 2 aydır yeni işime başladım. Bir sıkıntım yok ama aklıma...
- Ağrı ve yanma var dereotu iyi gelir mi ? 24 Ekim 2017, Salı 44 yaşındayım. Tam 3 haftadır cinsel organımda ve yumurtalıklarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya...
- İlk geceden beri elini sürmüyor 21 Ekim 2017, Cumartesi 5 aylık evliyim. Konuşacak kimsem yok. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Öpüyor, seviyor ama sıra o işe...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri