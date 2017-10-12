Özel hayatta utanma olmaz
Doktora söylemeye çekinme. Önce eşinle konuş. 'Ayıp' diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır.
Eski pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun pozisyonlarınızı düşünün.
Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar 'Bu yaştan sonra' diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet.
Eşimin 2 aydır ilişki sırasında ağrısı oluyor. Bende de erken boşalma oluyor. Hangi doktora gitmeliyiz?
Eşinle ilgili duyduğun korku erken boşalmaya zemin hazırlar. Önce kadın doğum doktoruna gidin. Onun tedavisi sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir. Bu da utanılacak bir durum değil. Psikiyatrist, üroloji uzmanı desteği gerekebilir. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, üzüntülü yaşantılar, ayrılık kaygısı, eksik veya yanlış bilgilendirilme, eşler arasındaki iletişim biçimi, cinsel istismar, eşler arası uyumsuzluk, cinsel iletişim sorunları, cinsel başarı kaygısı, fiziksel ya da psikiyatrik hastalıklar, yorgunluk ve stres, aşırı alkol ve ilaç kullanımı, evlilik öncesi ve dışı ilişkiler de Erken boşalmanın diğer nedenleri olabilir.
51 yaşındayım. Adet düzensizliğim başladı. Galiba menopoz yaklaşıyor. Bu konuda bana bilgi verir misiniz?
Mümkün olduğu kadar hareketli bir hayat sürün. Alkol ve sigara kullanmayın.
Şikayet yoksa bile 2 yılda bir kemik ölçümünü tekrarlayın. Çocukluktan itibaren yeterince süt, kuru baklagiller, keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdaları sofranızdan eksik etmeyin.
Tuzdan kaçının. Aşırı zayıflık ve şişmanlıktan kaçının. Güneş ışığı alın.
22 yaşındayım. Depresyon hapı aldım. Saçlarım dökülüyor. Adet kanamam da arttı. Ne yapmalıyım?
Metabolizman biraz karışmış. Troid hormonları, kan sayımı, çinko, demir demir bağlama kapasitesi, ferritin, adet hormonları, bazı romatizma testleri yapılması gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Stres-evham-sıkıntı hali her testin normal çıksa da saç dökülmesine neden olabilir. Kozmetik ve temizlik ürünlerine dikkat et. Saçlı derinin mantar enfeksiyonu da saç dökülme sebebidir.
Depresyon ilaçları da saç döker.
21 yaşındayım. Askere gideceğim. Memelerim şişti. Erkeklerde meme şişer mi? Sebebi şişmanlık olabilir mi?
Bu duruma 'jinekomasti' diyoruz. Jinekomasti, çesitli faktörlerin etkisiyle erkek memesinin kadın memesine benzer bir görünüm kazanması olarak tanımlanabilir. Doğal bazı değişiklikler, hastalıklar, tümörler ve alınan bazı ilaçlar sonucu jinekomasti gelişebilir. Esas mekanizma hormonlarla ilgilidir. Östrojen hormon yapımı fazla olabilir. Toplumumuzda sık görülür. Kafana o kadar takma. Yapılan bir tıbbi çalışmada 44 yaş üzeri erkeklerde (palpe edilen meme dokusu bulunan) yüzde 57 oranında görüldüğü bildirilmiştir. Yani yaklaşık her 10 erkekten 6'sında bu durum olabilir. Şişmanlık da etkilidir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.
Sıkıntılarım bitmiyor. 2007'de panik atak tedavisi gördüm. İlaçla geçti.Ama o günden beri cinsel hayatım bitti. Geri getirmek için ne yapmak gerekir?
Atak yapman gerekir... Yanlış anlama panik atak ve kullanılan ilaçlar kendine güvensizliği arttırmış olabilir. 'Ya olmazsa' dersen olmaz. Kendine güvenmeyen, huzursuz, gerçek anlamda eşiyle uyumlu olmayan kişilere ot, ilaç, merhem hiçbir şey yapmaz. Bazı antidepresan ilaçlar cinsel isteksizlik yaratabilir. Ayrıca 'hiperprolaktinemi' gibi farklı hastalık ihtimalleri de isteksizliği arttırabilir. Önce iç hastalıkları uzmanına muayene ol.
Hormon taraman, hipoglisemi araştırman yapılsın. Gerek görülürse ilaç tedavilerin yeniden düzenlensin.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Özel hayatta utanma olmaz
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