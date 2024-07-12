Kaç liraymış.

Bu çok pahalı.

Hayır!

Ooooo bıyık bırakıyoruz demek...

Biraz kilo almışın sanki.

Benden çok sakalın var!

Sakalların batıyor!

Boyun mu kısa yoksa dizlerinin üzerinde mi duruyorsun?

Hayatım zayıflamışsın.

Ama karakter olarak!!

Nıhahaha...

Maşallah görmeyeli 3 haneli olmuşsun.

Hı? Pardon dinlemiyordum.

Aradığımı sende bulamadım maalesef!

Ya sen önceden ne kadar güzeldin...

Çok kötü olmuş bu yemek.

Bensiz hiçsin.

Kafam çok karışık.

Bu akşam dizini değil maç izleyecez!!

Bence senin psikolojik tedavi görmen lazım.

Şu yanağındakiler favori mi?

Gıdın çıkmış.

Benim için çok değerlisin, ama eski sevgilimi unutamıyorum.

Hamile reyonumuz ilerde köşede hanımefendi.

(Göbekli bir kadına)...

En yakın arkadaşın senden daha güzel.

Ne, doğumgünün müydü?

Niye söylemedin hayatım.

14 Şubat bence ticari bir şey.

Ben seni sadece arkadaşım olarak görüyorum.

Bu fotoğrafçı çok iyiymiş, baksana güzel çıkmışsın...

"Kadın dediğin böyle olur" diyerek başka bir kadınla kıyaslamak.

Sen susunca daha güzelsin.

NOT: Sakın evde bunları denemeyin. Bunlar sadece hayal ürünüdür.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Oxford Üniversitesi o kadar eskidir ki, tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmemektedir.

Bir kaplan kükrediğinde, onu 2 mil öteden duyabilirsiniz.

Jackie Chan, bir zamanlar Bruce Lee ile dövüş sanatları oynamış ve kaybetmişti.



TESPİTLİ YORUM

@cilemakar Size de oluyor mu böyle, küçükken alamadığınız şeyleri hala alamazmışsınız gibi geliyor mu? Mesela bugün sinemaya gittik, mısır alabilirim rahatça ama sanki çok pahalıymış da almamam gerekiyormuş fikri yerleşmiş beynime.

Ya da milka magnum falan alırsam iflas edecekmişim gibi.



GÜLÜ YORUM

@aisehatunnn Kız istemeye gittiğimizde kızın babasının kızının üstüne sıfır daire istediğini, "Birikmişin yoksa evlenme bekle, belki gökten zembille iner" dediğini ve benim kendimi tutamayıp "İnse 60 senedir size inerdi, yanlış bilmiyorsam hala kiradasınız" dediğimi anlatmış mıydım?