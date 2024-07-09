İNGİLİZ Daily Telegraph gazetesinin haberinde, yaşları 16 ila 60 olan 2491 kadının katılımıyla yapılan araştırmada, kadınların ortalama olarak yaşamlarının 287 gününü, işe, akşam yemeklerine, davetlere, tatile, spora ve diğer faaliyetlere ne giyeceklerini seçebilmek için gardıroplarını karıştırarak geçirdiğini ortaya koyduğu bildirildi.

Yani ömürlerinin yaklaşık bir yılını ne giyeceklerine karar vermeye harcadığını gösterdi.

Bu konu son zamanlarda Ali Ağaoğlu'nun popüler reklamına benzetiyorum.

- Hayır bu değil?

- Yok bu değil?

- Bu da değilll?

Giyip çıkardıkça ve karar verememenin siniriyle ter basar, saçlar bozulur ve sonunda hiç düşünmeden ele geçirilen ilk şeyler giyilip sinir harbiyle evden çıkılır.



ZAMAN MEKAN FARK ETMEZ

Makyaj konusunda zaman mekan fark etmez.

Arabası varsa otomobil giderken dikiz aynasını kullanıp makyaj yaparlar.

Bu yapılırken ayrı bir boyuta geçer.

Hatta trafikte bunlardan çok görürsünüz. Bu sebepten genelde işe geç kalan taraf hep kadınlardır.

O yüzden bu konuda onlara anlayış tanıyalım derim ben.



ERKEKLER UZAK DURUN

Eğer bir kadın ne giyeceği konusunda tereddüt ediyorsa aman abi diyorum. Durma sessizce uzaklaş. Hatta kalk telefon aç bi yerlerden hazır mısın diye sor. Yoksa bütün hıncını senden çıkartır. Ya da yanındaysan:

- Hayatım bu nasıl oldu.

- Hımm güzel oldu hayatım.

- Yokk olmadı ya.

(Fırlatır yatağa) Bu diyalog 15 defa tekrarlanır en sonunda. "Sen de her şeye güzel diyorsun" diye fırça yersin. Bu sırada ağzın yamulmaya ellerin titremeye başlar.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Büyük balina türleri olan mavi balinalar, şarkı söyleyebilirler ve bu şarkılar bazen saatlerce sürebilir.

Bilim insanları, bu şarkıların iletişim amaçlı veya eş bulma davetiyesi olarak kullanıldığını düşünüyor.

Karıncalar, karmaşık bir trafik yönetimi sistemine sahiptirler.

Yiyecek taşıma yollarında trafik sıkışıklıklarını önlemek için birbirlerine dokunarak iletişim kurarlar.



TESPİTLİ YORUM

@timblnt Ronaldo, gurbetçi dayısının getirdiği "Adidas topla maça gelip santrfor oynarım" diyen mahalle arkadaşımıza benziyor artık..



GÜLÜ YORUM

@omeroguzhannn Az önce bir hasta yakını hastaneyi arayıp orayı basacağız diye bizi tehdit etti, sonra bir daha arayıp "Kusura bakmayın, önceki hastaneyi basacaktık karışıklık olmuş" dediler. Yemin ediyorum sıfır şaka...



ALKIŞLI YORUM

Düğüne geldik "Kız tarafı mısınız?" diyorlar.

Valla biz taraf tutmuyoruz. Iyi olan kazansın.

Yemekli dediler geldik.