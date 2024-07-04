SADECE üç tip insan gerçeği söyler: Çocuklar, sarhoşlar ve öfkeliler.

EĞER odadaki en zeki kişi sizseniz, yanlış odadasınız demektir.

BAZEN hikayenizin bir parçası olmasını istediğiniz kişiler sadece bir bölüm olarak kalır.

TATLI sözlere kanmayın. Tatlı çabalara kanın.

HAYAT ironiktir.

Mutluluğun ne olduğunu bilmek için üzüntüye, sessizliği takdir etmek için gürültüye ve varlığın değerini bilmek için yokluğa ihtiyaç vardır.

ÇALIŞMAKTAN başka hiçbir şey seni daha iyi hissettirmeyecektir.

"ZAMANIM yok" demek yerine, "Önceliğim değil" demeyi deneyin ve bunun nasıl hissettirdiğine bakın.

SADECE kendinizi iyi hissettiğiniz günlerde çalışırsanız, hayatta pek bir şey başaramazsınız.

SENİ yıpratan günler, seni sen yapan günlerdir.

OLGUNLUK, tek başına ağlamak, gözyaşlarını silip yeniden gülümsemeye başlamaktır.

SÖZDE felaket olarak nitelendirilen her durumu şu sözlerle çerçeveleyin: "Beş yıl sonra bunun bir önemi olacak mı?"

GERÇEK bir banka kartıdır - önce öde, sonra tadını çıkar. Yalan bir kredi kartıdır - önce tadını çıkar, sonra öde.

ÖZÜR dilemek için asla geç değildir.

ÇOK fazla ışık genellikle bizi kör eder. Denge için karanlığa ihtiyacımız var.

HER şey göz açıp kapayıncaya kadar değişebilir.

Ama merak etmeyin, Tanrı asla göz kırpmaz.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Yunusların birbirlerine isimleri vardır ve birbirlerine özel olarak seslenebilirler.

Her yedi yılda bir vücudunuzdaki her parçacığı yenilersiniz.

Kelimenin tam anlamıyla 7 yıl öncekiyle aynı kişi değilsiniz.

1956 yılına kadar Fransız okullarındaki çocuklara öğle tatillerinde şarap ikram ediliyordu.

1916'da Adeline ve Augusta Van Buren, iki solo motosikletle ABD'yi baştan başa dolaşan ilk kadınlar oldular. Pantolon giydikleri için sık sık tutuklanmalarına rağmen bunu başardılar.

TESPİTLİ YORUM

@4r1c1 Erkek adam kural hatası kendi takımına yapılınca sinirden cam çerçeve indirir, rakibe yapılınca 'Ağlamayın' der.

GülüYorum

@Oziussen Boşanma davası vardı, müvekkilin annesi gelmiş.

Teyzeciğe dedim izleyin ama ses çıkarmadan oturun. İçeri giriyoruz arkadan bir ses, kahpe?!

AlkışlıYorum

Kızım dün "Baba ben küçükken antiyabotiğe antiyapatik diyordum ama şimdi doğrusunu söylüyorum değil mi?" dedi.

Gülmekten cevap veremedim.