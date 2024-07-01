İKİ sevgili varmış, hani insanın içini kıpır kıpır ettiren umut dolu bir sevgiymiş onların ki.

Evlenmeyi düşünüyorlarmış derken bir gün delikanlının yurt dışına gitme mecburiyeti doğmuş. Kız gözyaşları içinde kalmış onsuz nasıl yaşayacağını bilmiyormuş. O zaman delikanlı cebinden bir yüzük çıkarmış ve demiş ki "Ben iki yıl sonra döneceğim, eğer döndüğüm güne kadar parmağından bu yüzüğü hiç çıkartmazsan beni gerçekten sevdiğini anlayacağım ve hemen evleneceğiz." Genç kız çaresiz kabul etmiş, çocuk gitmiş.

Kız yüzüğü hiç ama hiç çıkartmamış. Taa ki sevgilisini karşılamaya gittiği güne kadar. O gün rıhtımda durmuş kendisine nişanlısını getiren geminin kıyıya yanaşmasını izliyormuş heyecanla. Birden güvertede delikanlıyı görmüş, yüreği ağzına gelmiş, sevinç içinde kendisini göstermeye çalışmış. Elini cebinden çıkarıp sallayayım derken "şıp" diye bir sesle irkilmiş.

Yüzük parmağından düşmüş, denizin derinliklerinde kaybolup gitmiş. Ne yaptıysa ne söylediyse delikanlıyı ikna edememiş. Çocuk kızı terk etmiş.

Zaman geçmiş.... Kız bir gün hep nişanlısıyla birlikte gittikleri balıkçıya uğramış, bir de bakmış ki delikanlı da orada.

Hemen yanına yaklaşıp olanları anlatmaya çalışmış.

Delikanlı ilk başlarda biraz soğuk davransa da sonunda yelkenleri suya indirmiş. Uzun ayrılığın getirdiği özlemle birbirlerine sarılmışlar. Bu olayın şerefine hemen yemek sipariş etmişler. Birkaç dakika sonra bir tabakta balıkları gelmiş, iştahla çatal bıçağa davranmışlar.

Balığı kestiklerinde içinden ne çıkmış dersiniz?

Yüzük dediniz değil mi?

Bilemediniz... Kılçık...

İğrençsin dediniz değil mi?

Siz bence çok fazla Türk filmi seyretmişsiniz....



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Cengiz Han'la akraba olma ihtimaliniz 200'de 1'dir.

Dünyada açlıktan muzdarip olan insan sayısından daha fazlası obeziteyle mücadele ediyor.

Şimdiye kadar yaşamış insanların yarısı sıtmadan ölmüştür.

30 dakika içinde insan vücudu bir galon suyu kaynatmaya yetecek kadar ısı yayar.



TESPİTLİ YORUM

@ferdakiz Babam "Yerdeki böceği öldürmeyin" deyip bize kızdı, sonra bir kitabın üstüne alıp camdan dışarı attı böceği 16. kattan. Abi eminim aşırı mutludur şimdi hayvan, son aktivitesi bungee jumping olduğu için...



GÜLÜ YORUM

@erzincanlibibey Annem Keko'yu (kedim) aşıya götür diyecek ama Keko anlamasın diye Zazaca konuşuyor yanında.

Gülmekten infilak ettim.



ALKIŞLI YORUM

@_bilgg Küçükken kutuyla satılması gereken mini dondurmaları tek tek bize iteleyen bakkal amcaya, "Ama üstünde tek satılmaz yazıyor" demiştim. O da bana "Aynen yanında bir şeyler daha alman gerek" deyip başka ürün de itelemişti.