Birinin sizi kontrol edip etmediğini kontrol etmek için:

Onlardan yana doğru dönün (sizden 90 derece sağa veya sola doğru olsunlar).

Elbette saatinize bakın (takmıyor olsanız bile).

Saatinize doğrultun ve düşünceli bir şekilde başınızı sallayın. (bir dereceye kadar aşırı hareket etmek iyidir.) Eğer sizi gerçekten takip ediyorlarsa, kendi saatlerine, cep telefonlarına veya saat olma ihtimali olan herhangi bir yere bakacaklardır.

Birisi baygın numarası yapıyorsa:

Kirpiklerini parmaklarınızla hafifçe fırçalayın. Eğer titriyorlarsa, numara yapıyorlardır.

Eğer sırt üstü duruyorlarsa (sırtüstü pozisyon), kollarını yüzlerinin üzerine kaldırın ve bırakın. Bilinçli bir kişi kolunu yüzünden uzaklaştıracaktır.

Bir soruyu yanıtlarken seçilmekten nasıl kaçınılır:

Öğretmen soru sorarken gözlerini size dikerse, sorusunun sonuna geldiklerinde göz temasını keser ve odadaki başka birine bakarsınız ve tutarsınız. Soru biterken ve şu anda baktığı kişi cevap vermek zorunda hissederken dikkati o diğer kişiye yönelir.

Eğer öğretmen başkasına bakarak soru sormaya başlarsa, o zaman o kişiye bakın ve aptal yerine koyulmayın.

Ancak, bunu dikkatli kullanın çünkü bunu aynı kişi üzerinde sık sık yaparsanız, karşı taraf sizi fark edecektir.

Sullivan Başı :

Birine bir şey sorduğunuzda, sorarken başını aşağı yukarı sallayın.

Ayna nöronları ateşlenmeye başlar ve bilinçaltında başlarını sallayıp sizinle aynı fikirde olmaya başlarlar.

Bir tartışmayı nasıl kazanırsınız:

Üzerinde anlaşacağınız bir konu bulun ve ardından fikrinizi ileri taşıyın.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Facebook mühendisleri başlangıçta "Beğen" düğmesini "Harika" düğmesi olarak adlandırmak istediler.

İnsan beyni bir bilgisayar olsaydı saniyede 38 bin trilyon işlem gerçekleştirebilirdi.

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı BlueGene bunun yalnızca %0,002'sini yönetebilir.

TESPİTLİ YORUM

@TayfurKahraman8 Erkek adam kesinleşmemiş bir işi sağda solda öyle olacak böyle olacak diye her yerde anlatır, sonra iş elinde patlar mal gibi ortada kalır...

GülüYorum

@avukatergunn Dik duran kadınları takdir ediyorum, boşanma davasında kocası müvekkilime sataştı, çok canını yakacağım diye.

Ben olmasam ocağın altını yakamayan adamsın, canımı yakacakmış, artistlik yapma, işine bak diye kapak yaptı bizimki.

AlkışlıYorum

Topuklu ayakkabılarınız, üzerinizde şık bir elbise, güzel saçlarınız ve makyajınızla hızlı adımlarla yürüyüp girdiğiniz(!) mağazayı durup bir defa daha incelemenizi öneriyorum, zira cam kapı çok iyi silinmiş olabilir!