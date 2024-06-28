BİR erkek aşık olduğunda beyni dopamin, adrenalin, oksitosin ve serotonin gibi kimyasallarla dolup taşar. Bu da yoğun olumlu duygulara yol açar ve onun coşkulu ve takıntılı hissetmesine neden olur.

AŞK, başlangıçta diğer kişiyi mükemmel gösterebilir, ancak duygular geliştikçe, sizin hakkınızda daha fazla şey öğrendikçe, sizin hakkınızdaki görüşü değişebilir. Gerçek aşk, birbirinizin kusurlarını kabul etmeyi ve zamanla daha derin bir bağ kurmayı içerir.

ERKEK aşık olduğunda sadece sevdiğine bakar, "aşk hormonu" olarak da bilinen oksitosin hormonunun salgılanması nedeniyle büyük bir neşe ve mutluluk duyar.

AŞIK bir adam, partnerine derinlemesine odaklanır, onunla bir kişi olarak gerçekten ilgilenir ve dikkatli bir dinleme ve onun düşüncelerine ve eylemlerine gerçek bir ilgi göstererek aralarındaki bağı derinleştirmeye kendini adamıştır.

AŞK, bir erkeği değişmeye ve partneri için daha iyi olmaya motive eder, çünkü erkek onu mutlu etmeye ve onun ilgi alanları ve değerleriyle daha uyumlu hale gelmeye çabalar.

AŞK, olumlu duyguların ağrı kesici gibi davranması ve aşka bağlı duygulara karşı istek ve fiziksel bağımlılığa yol açması nedeniyle bağımlılık yapabilir.

ERKEKLER, toplumsal erkeklik beklentileri nedeniyle duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilir, bu da başkalarıyla duygusal bağ kurma ve bağlantı kurmada zorluklara yol açabilir.

ERKEKLİĞİNE güvenen aşık bir erkek, toplumsal beklentilerin etkisi altında kalmayacak, sevgisini açıkça gösterecek ve partnerinin ihtiyaçlarını dış görüşlerin önünde tutacaktır.

EVRİMSEL faktörler nedeniyle erkekler kadınlardan daha hızlı aşık olabilir; erkekler ilk çekime ve bağlantıya daha fazla odaklanır ve kadınlar istikrara öncelik verir ve doğru partneri seçer.

FLÖRTÖZ şakalar, çiftlerin bağ kurmasını ve bağ kurmasını sağlayan, uyumluluğu ve ortak mizah duygusunu gösteren, keyifli deneyimlere ve olumlu anılara yol açan bir yoldur.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Ortalama dört yaşındaki bir çocuk günde dört yüzün üzerinde soru sorar.

İnsanlar yaşamları boyunca 40 kilo deri dökerler ve her ay dış derilerinin tamamını yenilerler.

Her yıl 2 bin 500'den fazla solak insan, sağ elini kullanan kişilere yönelik ekipmanların kullanılması nedeniyle öldürülüyor.



TESPİTLİ YORUM

@mirkovich_ Kebapçıda gösterilen hürmet...

Kapıdan girer girmez ilgi odağı haline gelmek...

Daha değerli hissettiğim başka bir yer yok.



GÜLÜ YORUM

@ankaraageyik Millete özendim sabah koşusu yapmaya çıktım.

Mamak'ta oturduğumu unutmuşum gören 'Noldu la' diye bağırdı.

Birisi babamı aramış 'Senin oğlana bir şey mi oldu, koşuyordu sabahın köründe kimden kaçıyordu' diye.



ALKIŞLI YORUM

Bir alkış da kulaklık kulağına girmeyince, kulaklığın üzerindeki "L" harfini kastederek "Bu large ya kulağıma büyük geliyor" diyen oldukça esmer arkadaşa gelsin.