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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 26 Haziran 2024

Dünya çapında bazı çılgın batıl inançlar nelerdir?

GERÇEKTEN var olduğuna inanmayacağınız birkaç batıl inanç:
RUSYA
Ruslar kuş pisliğinin zenginlik ve refahın göstergesi olduğu için uğurlu olduğunu düşünüyor. Bu nedenle arabanızda ne kadar çok kaka varsa, o kadar iyi durumda olursunuz.
KORE
Geceleri vantilatör açıkken uyumuyorlar. Hipotermi nedeniyle ölebileceklerine inanıyorlar.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evlerde cadıların uçmasını önlemek için eğimli pencereler vardı.
Görünüşe göre cadılar içinden uçup ölümü diriltebiliyorlar, ancak pencere 45 derecelik bir açıya sahipse bunu yapmak zordur.
İSPANYA
İspanya'da yılbaşı gecesi saat gece yarısını vurduğunda 12 üzüm yemenin iyi şans getirdiğine inanılıyor.
JAPONYA
Japonya'yı ziyaret ederken yemek çubuklarınızı asla bir kase pirincin içine dikey olarak koymamalısınız. Bir Japon cenazesinde tütsü yakılmasının oluşmasına benzediğinden talihsizlik olarak kabul edilir.
ÇİN
Çin'de 4, Çince'de ölüm anlamına gelen kelimeye benzediği için uğursuz bir sayı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bu sayıdan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorlar. Çoğu binada 4. katı atlıyorlar ve hatta içinde dört olan tüm seviyeleri atlıyorlar. Araba plakalarında veya telefon numaralarında bile 4 rakamından kaçınıyorlar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Cristiano Ronaldo, adını Ronald Reagan'dan almıştır. Ailesi bu ismi beğenmiş ve kulağa güçlü geldiğini düşünmüştür.
Kalp sembolü kısmen Katolik kilisesinin otopsiyi yasaklaması nedeniyle yaratıldı.
16. Yüzyıl'a kadar hiç kimse kalbin neye benzediğini bilmiyordu.

TESPİTLİ YORUM
@mehmedbemhem Biz ablamla altın gibi sapsarı doğmuşuz, 5-6 yaşlarımıza kadar sapsarı olduğumuz fotoğraflar var. Sonra babam iflas edince kumrala dönmüşüz.
Kardeşim mesela esmer doğdu.

GÜLÜ YORUM
@mecburiyette Yeğenim kucağımda uyuyordu, kafasına telefonu düşürdüm.
Uyanmadı, şimdi uyanmış diyor ki "Biliyor musun rüyamda kafama şimşek düştü." Ahhahshdhdjdj.
Özür dilerimmm, biliyorum...

TAVSİYE EDİ'YORUM'
Tanzer Dökmen'in uyarlayıp yönettiği "Sahte Cennet" adlı tiyatro oyunu yarın Yunus Emre Kültür Merkezi'nde izleyici karşısına çıkyor. Oyun, Tiyatrogen tarafından sahneye konuluyor.
Madde bağımlılığı konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Tiyatrogen, "Sahte Cennet" adlı sosyal sorumluluk projesi olan tiyatro oyununu tüm katılımcıların destekleriyle her fırsatta gençlerle buluşturmayı hedefliyor. Oyun gençlerin uyuşturucu ve madde bağımlılığı batağına nasıl düştüğünü, arkadaş çevresinin etkisini, aile ortamının önemini ve atılan yanlış adımları tek tek ortaya koyuyor.

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