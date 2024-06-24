BİZİM nasıl sıraya girdiğimizi, insan aklının kavrayamayacağı muazzam bir işleyişe sahiptir.

Hastanelerde, veznelerde, otobüs duraklarında rastlanabilen kuyruklardır.

Dünyada bu tür sıralar çizgi şeklinde olurken, bizim ülkemizde sıra yuvarlak, kare ya da daha iyi ihtimalle hipotenüsü sıranın ön tarafına teğet olan ikizkenar dik üçgen şeklindedir.

Bu ikizkenar üçgenin kenarlarını iki eşit parçaya ayıracak şekilde kesen doğrulara kaynak denir.

Önlerden hiç kimse eksilmezken arkadan sıraya eklenen insanlara rağmen sıranın boyutlarının değişmemesi yıllarca bilimadamları için merak konusu olmuştur. "Yavrum benim işim acele" teyzeleri, "Usta bişi sorucam sadece" abileri gibi organelleri bulunur. Sıranın işleyişinden sırada bulunan en gür sesli bir iki amca sorumludur.

Herhangi bir yerde herhangi bir anda arka arkaya durduğu ya da aynı hizada olduğu sanılan üç kişinin varlığı, orada bir sıra oluşması için gerek ve yeter şarttır.

Stabil olmama özellikleriyle literatürde dikkat çekmektedirler.

Sıranın herhangi bir bölgesinde farklı sebeplerden oluşabilen herhangi bir karambol, tüm sıranın düzenini kısa bir sürede altüst edebilmekte, yeri değişen sıra mensupları arasında "Aa olur mu canım, ben sizin önünüzdeydim" gibi diyalogların oluşmasına sebep olabilmektedir.

Sıranın başı nerede?

Sıranın başı siz misiniz?

Şu sırayı mı bekliyorsunuz?

Hangi sıradasınız?

Sırada mısınız?

Gibi cümleler duymak mümkündür.

Sıranın gelmesinin ne kadar zaman alacağı bir takım parametrelerle anlaşılabilir.

Ortalıkta hiç "seyyar" yok: Tahmini 20 dakika...

Ortalıkta çaycılar var:

20-40 dakika...

Ortalıkta çaycı+simitçi var: 40-60 dakika...

Ortalıkta çaycı+simitçi+tavuklu pilavcı+midyeci var: 60-120 dakika...

Ortalıkta battaniyeciler var: 120+ dakika (genelde hastane onu, poliklinik sırası alma kuyruğudur.)



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Dünyadaki gıda stoklarının % 75'i 12 bitki ve 5 hayvan türünden oluşuyor.

Bir dahaki sefere siz ve arkadaşlarınız ne sipariş edeceğinize karar veremediğinizde bunu düşünün.

Çekirgelerin midelerinde kulakları vardır.

Çekirgenin ilk karın bölgesinin her iki yanında, kanatların hemen altında, ses dalgaları çarptığında titreşen zarlar bulunur.

Sanki kendi konuşmalarını falan duymaktan hoşlanıyorlar.



TESPİTLİ YORUM

@onuruguru Kızım 4 yaşında.

Dün odasının değişmesini talep etti, değiştirdik.

Bugün Amerikan mutfak istiyor.

Kapattık TLC'yi.



GÜLÜ YORUM

@asagidakieczane Takip et. Bugün arabamı park ettiğim yerden başka bir araç hatalı park ettiği için çıkamadım.

Bir abi geldi bana, 'ileri al geri al' diye komut veriyor, yardımcı oluyor. Buraya kadar çok güzel.

10 dakikalık uğraş sonucunda "Dur bu böyle olmayacak, ben aracımı çekeyim" dedi ve HATALI ARACA BİNDİ...