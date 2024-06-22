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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Çözümlerimiz
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 22 Haziran 2024

Çözümlerimiz

HERHANGİ bir alet bozulduğu zaman tokat, yumruk ve hatta yerine göre tekmelemek vs... (Televizyona şiddete hayır kampanyası düzenlenecekti. Şimdi yiyorsa yeni TV'lere vur bak ne oluyor. Nerede eski televizyonlar.)
AĞLAYAN çocuğa "Sus bak iğneci çağırırım" diyerek daha çok ağlamasını sağlamak.
(İğneci=Öcü çocuğukluğumuzun kötü kahramanları.)
TIKALI trafikte korna çalmak.
(Hiçbir zaman trafik açılmamıştır.
Ayrıca sanırım sadece kornayı bunun için kullanıyoruz.)
DİŞLERİNİ gazoz açacağı veya fındık, ceviz kıracağı olarak kullanmak. (Ne dişler gazoz olup gitti. Fındık kabuğunu doldurmayacak dişler görüldü.)
DÜŞEN camı, genelde minibüslerde rastlayabilirsiniz, tornavida sıkıştırma suretiyle sağlamlaştırmak.
(Pratik yurdum insanım ne yapsın, idare edene kadar...)
BİTMEYE yakın pilleri ısırarak daha uzun ömürlü kullanım sağlamak. (Pillerin üstünde zehirli olduğu belirtilmesine karşın. Cesaretli yurdum insanım...)
DAHA iyi görüntü alabilmek için tencere kapağından anten yapmak. (Şekil olarak birbirine benzemiyor mu? Ha uydu anteni ha tencere kapağı.)
YAĞ tenekesi kılıklı şeyleri saksı olarak değerlendirmek.
(Ooo bir dönem ne modaydı. O kutular tenekeye dönüşüp odunlar, kömürler, kumlar taşındı.)
YANIKLARA yoğurt ya da diş macunu sürmek. (Denizde yanan arkadaşın arkasına bir kilo yoğurdun gittiğini bilirim.)
MÜREKKEBİ tükenen tükenmez kalemin ucunu ağıza yakın tutup hohlamak suretiyle sıcak nefes vererek yazmasını beklemek. (Ama işe yarıyordu.)
ARABANIN takılan camına yumruk atmak suretiyle takılmayı gidermek. (Bozulan şeylere karşı şiddet duygusu var bizde.)
YARAYA gres yağı sürmek veya işemek. (İdrarın içinde barındırdığı amonyak ya da benzeri kimyevinin bazı börtü böcek sokmalarına iyi gelmesi sebebiyle yapılan eylem.)
HER şeyi bantla sabitleştirmek. (Ah o koli bantlarının dili olsa, nerelere yapıştırıldı nelere.)
KALORİFERİN üzerine çamaşır asmak. (Mantıklı, sıcak değil mi?)
ÇORABININ kirlenip kirlenmediğini koklayarak anlamak. (Erkeklerimize ait bir çözüm yöntemidir. Tam kokmuyorsa yarın da giyilir.)
PİKNİKTE karpuz veya getirilen içecekler ısınmasın diye orada bulunan suya koymak.
(Denizden ne karpuzlar çıktı.
Buz gibi oluyor ama.)
KAYBOLAN demlik kapağının yerine çay tabağı konumlandırmak.
(Eee ne yapsın, gidip yeni bir demlik kapağı mı alsın?)
DIŞI kapı koluna bağlayarak kapıyı iterek diş çekme olayını tek geçerim. (Küçükken ne kapılar gördü sallanan dişlerim.)
GÜNEŞTEN bronzlanamadıysa yanmak için üstüne kola sürmek. (Yapılmıştır, doğrudur, denenmiştir. Ben biliyorum.)

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Çikolata, sevgiyi hissettiğinizde vücudunuzla aynı kimyasalı salgılar.
20 saniyelik bir sarılma, vücudunuzda, sarıldığınız kişiye güvenmenize yardımcı olan kimyasalların salgılanmasını sağlar.
Konuşmaların yüzde 80'i dedikodudur.
Bugünün çocukları, 1950'deki ortalama psikiyatri koğuşu hastasından daha gergin.
En sevdiğiniz şarkı muhtemelen duygusal bir olayla ilişkilendiriliyor.

TESPİTLİ YORUM
@Ses_birki Arkadaşım bu yıl eve çıkacak.
Ailesiyle ev bakmışlar kiralar çok pahalı diye babası satın almış evi. Biz de geçen yıl ev bakarken kiralar çok pahalıydı annem okumasanız mı acaba demişti.

GülüYorum
@adhaerenz Dün, evlilik yıldönümümüz münasebetiyle sevgili eşim bana uzun zamandır istediğim ayakkabıyı ve davet elbisesini aldı. Kendisinin henüz haberi yok ama olsun.
Bunlar önemsiz ayrıntılar.

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