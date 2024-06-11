DUYGULARIN esiri olmayı reddeden, sezgi hususunda sınıfta kalan, kendilerini yormama üzerine kurulu bir düşünce sistemidir erkek mantığı.

Çok düz ve basit bir mantıktır. Olmuş veya olmamış hatta olmayacak bir olay için yüzlerce senaryo üretip kankilerle tartışmak, akıl hocaları bulmak, misilleme yapmak, bir sözden binlerce farklı mana çıkarmak yoktur erkeklerde.

Serdar Ortaç'ın şarkısında dediği gibi, "Kafayı yormam, sonuna bakmam, ben adam olmam" modunda çalışır.

Erkekteki mantık, 2+2=4 matematiksel modellerin, duygusallıkta da işleyebileceğine inanan mantıktır.

Fakat kadınlarda bazen sonuç 5 olabiliyor. Bunun yıllarca nasıl olduğunu idrak etmeye çalışır erkek mantığı.

Kadınlar olayları kendi çetrefilli mantıklarıyla anlamaya calıştıkları için bazen binbir türlü mana çıkartırlar.

Oysa ki bu mantığa yaklaşım dümdüz dolandırmadan, altta mana aramadan olmalıdır ki erkeklerin, "Yahu ben onu mu dedim?" feryatlarıyla karşılaşılmasın.

Şöyle ki;

Kadın: Aşkımm, İstanbul'a geliyorum seni görmeye...

Erkek: Aaaaaa süper, çok sevindim lalaylom zart zurt. Eee peki ne kadar kalacaksın? (Bu sadece meraktan sorulmuş bir sorudur.) Kadın: Daha gelmeden göndermenin planlarını mı yapıyorsun, ne bileyim kaç gün kalıcam. Bir işin mi vardı benden daha önemli, zaten her şey hödö hödö...

Erkek: Yahu ben onu mu dedim!!!

Erkek mantığı bilgisayarı kasmayan virüs programı gibidir. Yakala virüsü, sil, yat aşağı.

Yok o virüsü kim gönderdi, niye gönderdi, nasıl gönderdi? Eğer virüs yoksa niye bana virüs göndermiyorlar tarzı çalışıp devreleri yakmaz.

Mesela - Kim var içeride?

- Hangi içeride?

Bu mantığa göre soruya soruyla cevap verilir.

Soru da soru olsa bari!

Panik anında ise "Hangi içeride?", "Kız, ne ya?", "Masa kim?" gibi anlaşılması güç sorular sormaları garipsenmemelidir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Vücudunuz sabaha karşı 3-4 arası zayıftır. Bu saatler çoğu insanın uykusunda öldüğü zamandır.

Bir erkeğin ruh sağlığı açısından güzel bir kızla 5 dakikalık sohbeti, 2 saatlik yogadan daha faydalıdır.

Sol elin dördüncü parmağında, doğrudan kalbe bağlı olduğuna inanılan vene amoris, yani "sevginin boşu" bulunur. Evlilik yüzüğünü sol elin dördüncü parmağına takmamızın sebebi de budur.

Gözyaşları birini özlediğinizde akmaz ama birini özlemek istemediğinizde gelir.



TESPİTLİ YORUM

@drfaithdz Bir kozmetik mağazasında indirimli 1 tane traş losyonu kalmış olsa, onu almak isteyen 2 erkek o losyon için asla kavga etmez.

Aksine "Buyur kardeşim sen al" der. Öbürü de "Benimki daha bitmedi buyur sen al" der.



GÜLÜ YORUM

@doktorersoz "Hastanın bilinci yerinde mi?" diye hangi günde olduğumuzu soruyoruz. Ben cevap doğru mu diye hep telefon ekranından kontrol ediyorum.