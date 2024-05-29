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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 29 Mayıs 2024

İşyeri hakkında bazı sert gerçekler

PATRONUNUZ arkadaşınız değil. İkiniz de ne kadar yakın olursanız olun, PROFESYONEL sınırlar koymayı öğrenin.
DUVARLARIN kulakları vardır. İşyerinde kime güvendiğinize dikkat edin.
Dinleyen bir kulak aynı zamanda küstah bir ağız da olabilir.
İŞVERENİNİZ artık SONUÇLAR konusunda endişeli.
İŞİ nasıl yapacağınız size kalmış.
Bahane yok.
OFİSTEKİ olaylarla patronu besleyen bir kişi/kişi grubu her zaman vardır. Bazı çalışanların brifingleri resmi makamların ötesine geçer (bu tür eylemlerin açıkça hoş karşılanmadığı çalışma kültürleri hariç). Rehberlik edin.
PROJELERDEN çekildiğinizde veya birinden size yardımcı çalışması istendiğinde veya inandırıcı sebep(ler) olmadan rütbeniz düşürüldüğünde, bu, yakında size çıkış kapısının gösterileceğinin bir işareti olabilir.
ÖZEL hayatınızı mümkün olduğu kadar MESLEKTAŞLARDAN uzak tutun. Haberiniz bile olmadan, kişisel olarak büyük bir başarıya imza attığınız için SORUŞTURMA altında olabilirsiniz.
MESLEKTAŞLARINIZIN bile sizden hoşlanmadığı biri olabilir; bu, BAKIŞ, GİYİM, KONUŞMA şekliniz, yetenekleriniz, işteki başarılarınız, auranız veya bazı tuhaf nedenlerden dolayı olabilir ve bu normaldir.
Herkes seni sevemez, o yüzden bunu kabul et.
EKİP üyelerinizin, meslektaşlarınızın veya patronunuzun beden diline, tonuna, ses tonuna ve hızına dikkat edin. Açıkça söylenmeyenlere dair önemli ipuçları sağlayabilirler.
Araştırmalar duyguların, beğenilerin ve hoşlanmamaları %38'i sözlü, %55'i sözlü olmayan yollarla iletildiğini göstermiştir.
Sadece %7'si sözlü iletişim yoluyla iletişim kuruyor.
HER zaman işi bitiren, takdir gören ve övgü alan "olağanüstü meslektaş" olacaktır.
O küçümseme ya da yetersizlik duygusunun yerleşmesine izin vermeyin. O kişinin neyi farklı yaptığını, nasıl yaptığını görün ve öğrenin. Daha iyi bir insan olacaksın. ÖĞRENMEYE açık olun.
İŞYERİNİN OLUMLU DEĞERLİ İLİŞKİLERİ teşvik etmesi gerekirken, öncelikli amacınız işi bitirip eve gitmektir.
Bunu unutma.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Inemuri'ler.
Japon işçiler ve öğrenciler tarafından çoğunlukla toplu taşıma araçlarında ve hatta bazen işyerinde molalar sırasında kullanılan çok özel bir dinlenme uygulamasıdır.
Etkileyici çalışma saatleri ve hissettikleri anormal stres ve yorgunluk karışımı göz önüne alındığında, vagonun ortasında, metronun kenarında, sıradan kaldırımlarda veya ortak salonlardaki kanepelerde uykuya dalarak kendilerini tamamen uykuya bırakıyorlar.
Bazen varış durağında zamanında inmemek için özel alarmlar kuruyorlar.

TESPİTLİ YORUM
@Roxabbe Keşke kedilerimizin telefonu olsaydı ve gün içinde onlarla haberleşebilseydik...
0 açmazlardı hiçbir aramayı...

GÜLÜ YORUM
@drfaithdz Oğlum (8) sitenin bahçesinde kız arkadaşlarıyla oynuyordu, biraz izledim, bizimki ortada, kızlar üstünden topu birbirlerine atıyor.
Oyunları bitti yanıma geldi, oğlum kızlar seni neden oynatmadı dedim, oynattı baba voleybol oynadık, ben file oldum dedi. Kadınlar neden böylesiniz.

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