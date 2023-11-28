TELEVİZYONDA bir programda sunucu, milyoner misafirine sordu:

- Hayatınızda sizi en çok mutlu eden şey ne oldu?

Adam:

"Hayatımda dört mutluluk merhalesi yaşadım.

1) Mala, eşyaya düşkünlüğüm oldu, elde edince, mutluluğun bu olmadığını anladım.

2) Çok pahalı şeylere düşkünlüğüm oldu, elde edince, onların verdiği mutluluğun, zamanla tesirini kaybettiğini gördüm.

3) Büyük şirketler mesela bir futbol takımı veya uluslararası bir şirket sahibi olunca, mutluluğu yakalarım sandım, ama hayal ettiğim mutluluğu onlarda da bulamadım.

Hatta gördüm ki; imkanların çoğaldıkça, sorumlulukların artıyor, rahatından fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsun 4) Bir arkadaşım benden engelli çocuklar için tekerlekli araba almada sponsor olmamı istedi.

Hemen yüklü bir bağışta bulundum.

Teslim günü gelince arkadaşım ısrarla çocuklara kendi elimle arabaları teslim etmemi ve çocukların sevincine ortak olmamı istedi.

Tabii gittim, çocukların arabaları alırken ve kullanırkenki sevincini görünce çok mutlu olmuştum.

Rutin bir sevinçti, birkaç gün sonra unutacaktım.

Ordan çıkmak için kapıya yöneldiğimde, bir çocuk bacağıma yapıştı.

Nazikçe kurtulmaya çalıştım, ama çocuk ısrarla bırakmıyor ve dikkatlice yüzüme bakıyordu.

Ona; "Benden başka bir isteğin mi var? dedim.

Çocuğun cevabı bana gerçek ve kalıcı mutluluğun adresini vermişti.

Bana dedi ki:

"Hayır bir şey istemiyorum, yüzünü hafızama kazıyorum ki, cennette karşılaştığımız zaman seni tanıyayım ve Allah'ın huzurunda sana bir daha teşekkür edeyim."



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2017'DE bir kadın, uyuyan kocasının başparmağını kullanarak telefonunun kilidini açarak kocasının kendisini aldattığını öğrendiğinde bir uçak iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Qatar Airways'e ait bir uçak, uçuş sırasında bir kadının kocasının sadakatsizliğine ilişkin ayrıntıları keşfetmesi üzerine iniş yapmak zorunda kaldı.

Çift ve çocukları tatil için Bali'ye uçarken kadının "büyük bir kargaşa" yarattığı bildirildi. Kadın kocasına defalarca vurdu ve kaptan Hindistan'ın Chennai kentine çıkmak zorunda kaldı. Aile, Hindistan vizeleri olmadığı için gözaltına alındı ve Kuala Lumpur'a sınır dışı edildi.

Mürettebat, İran uyruklu eşi sakinleştirmeyi başaramadı.

Asi yolcu hakkında daha fazla bilgi vermeyi reddettiler.



TESPİTLİ YORUM

@cihanersann - YAR deyince kalem elden düşüyor.

+ Mihriban:

Yazmak isteyen bi şekilde yazıyo ya!



GÜLÜ YORUM

@odungibi ASKERDEYİM çocuğa telefon geldi, yüzü düştü.

Karşı taraf nişanı atmış. 1 dk geçmeden ayranından içip "Sütaş da ayranı bir başka yapıyor ya" dedi...