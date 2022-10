Yapmacık insanlar

"İNŞALLAH canım yha" gülümsemesi:

Bu insanları saptamanın en kolay ve yüzde 100 çalışan yolu yüzlerindeki engel olamadıkları "İnş. cnm yha" gülümsemesidir, tabii yüzlerinde botoks yoksa.

(Botoks varsa sonraki adımlardan faydalanınız.) Kimse normal şartlarda o kadar kontrollü yanak gülüşü yapamaz. İnsanın doğasına aykırı kas hareketleri bunlar.

GÜLÜMSEMENİN üzerinden salise geçmesiyle ciddileşme:

"HAHAHA NO!" kalıbını suratına maske yapmıştır bu tipler.

Lan demin kahkahalarla gülüyordun, ne ara duvar oldu suratın?

Bu nasıl bir mimik kontrolü!

ANİ tepki değişimleri:

Anlattığınız olayı siz yaşamanıza rağmen onun kadar şaşırmadınız, üzülmediniz veya sevinmediniz.

Evet karşınızda sizin hayatınıza sizden fazla önem veren biri var. Canım ya.

AŞIRI sevgi gösterileri:

- Günaydın Ayşe.

- Ayyyyyy günaydınlaaaar canım beniimmmmm nasıl özlemişşiiiiiiimmmm yaaaaaa, yerriiiim seniii, nasıııııı tatlııısın amaaaaaaaaaaaaaa sen yaaa.

Bir tanemmmmm beniimm şu güzellliğe bak, tututututu maaaşaaallaaahhh.

Bu tepkiyi ben anamdan almıyorum canısı naptın sen ya.

GEÇ gelen tepkiler:

O sizin anlattığınıza önem mi veriyor ki o an algılasın her şeyi? Baştan uyarın bu aslında gülünecek bir hikaye değil diye de ona göre baştan takınsın surat ifadesini.

DİNLER gibi görünmek:

Bunlar böyle dinler gibi görünür, tepkilerini verir, sonra da kendilerine getirirler konuyu hep.

"Nenem öldü" dersin kafa sallar "Aaa canım ya" der sonra, "Nenen ölsün sarı gelin" deyip yeni aldığı ayakkabıları falan gösterir.

TATLI tatlı kaşındırmaları:

Tatlı tatlı konuşup yaranıza basarlar bir de. 'Ay canım sen kilolu değilsin kiii. Hiç değilsiiiin ben çok zayıfım. Takma sen takma bebeğim. Ay keşke ben de kilo alabilsem' favori cümleleridir.

ADAMINA göre muamele etme:

Samimi samimi konuşur, güler, şakalaşır, sonra size gelir 'Ay gerizekalı ya, vik vik vik nası itici' diye de dedikodu yapar.

Sonra da başkasına gider sizin hakkınızda aynısını yapar.

SİNİRLENDIĞİNİ belli etmeme:

Size alttan alttan kızsa bile dokundurmalarını gülümseyerek kibar kibar yapar. Sanki kızmamış da sizin densizliğini alttan alıyormuş da büyüklük onda kalıyormuşçasına...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1 Haziran 1993 günü Paraguay ligi takımları Sportivo Ameliano ve General Caballero arasında oynanan maçta hakem iki Sportivolu futbolcuya birden kırmızı kart gösterdi. Bu kararla başlayıp 10 dakika süren karar sonunda hakem William Weiler, 18 futbolcuya daha kırmızı kart gösterdi. Tam 20 futbolcunun kırmızı kart gördüğü bu maç, bir maçta en fazla kırmızı kart ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.



TESPİTLİ YORUM

@gasparbeyimiz YABANCILARDA isim kısaltma:

- Cristiano - Cris...

Kürtler'de isim kısaltma:

- Ahmet - Ahmedo...



ALKIŞLIYORUM

PATİLERİ ocakta yanan kedimize diş macunu süren bir babaannem var. Diş macununu yalayarak ağzı köpüren bir kedim var. Köpüren kediyi görünce "Kuduz olmuş!" diye çığlık atarak kaçan bir abim var.

Bense üçünü de tanımam, bilmem, görmedim, duymadım!