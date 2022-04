Efsane çocuklar

BAŞLIKTAN da anlayacağınız gibi bazen çocuklarla öyle bir diyaloğa girersiniz ki işin içinden çıkamazssınız.

TAKSİM'DE tinerci bir çocuğu gören ablamızın tinerci ufak çocukla girdiği diyalog:

- Bak güzelim, ne olur tineri bırak, bak daha büyüyeceksin, evin olacak, bir kız seveceksin, evlenmek isteyeceksin, daha yaşayacağın bir sürü şey var.

Tinere devam edersen sokakta öleceksin.

- Abla be, bir kız nasıl sevilir?

BİR arkadaşımız kuzenin çocuğunu parkta gezdirir:

- Berna abla, sen kaç yaşındasın?

- 23 tatlım.

- Hmm, sen ne zaman evleneceksin peki?

- Bilmiyorum tatlım.

- Erkek arkadaşın da yoktu di mi senin?

- Yok canım.

- Evde kaldın yani!

SABAH işe gidecek olan abla, gecenin bir vakti dolabın içinde kendini kaybetmiş giyeceklerini ayarlamaya çabalamaktadır. 3 yaşındaki küçük kardeş Can, yalvaran gözlerle ablasına bakmaktadır;

- N'oldu Can?

- Gitme.

- Gidicem artık napalım buraya kadarmış.

- Gitme abla.

- Gidicem Can.

- Gitme.

- Neden?

- Gitme vakti değil.

ARKADAŞIN 5 yaşındaki ukala kızına toka alınır.

Hatun tokayı ertesi gün takar, muhabbet başlar:

- Gel bakayım tokan nasıl olmuş?

- Yakışmış mı?

- Çok yakışmış, ay canım benim.

- Hahaha, sen aldın ya unuttun mu?

- Ama bu kadar yakışacağını tahmin edemedim ben.

- Şaşkın, ha ha ha...

İLKOKUL 1. sınıftaki kardeşe nasihat edilir:

- Bu kadar yeme kuzum benden çok yedin.

- Ama güzel.

- Olsun bu kadar çok yersen kilo almaya devam edersin.

- Alsam n'olcak ki?

- Hasta olursun, hem arkadaşların dalga geçer.

- Tek benle geçmezler ki biz sınıfta 3 şişkoyuz.

- Abooo.

- AA baba bak ambulans gidiyor.

- Evet kızım inşallah yetişir de içindeki hasta iyileşir.

- Kesin içindeki teyzemdir baba.

- Niye ki kızım?

- Çünkü çok sigara içiyor...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İçine girdiğimiz duyguların ve modların farklı hissetme süreleri vardır.

Örneğin, üzüntüyü 120 saat hissederiz.

Nefreti 60 saat, neşeyi 35 saat, umutsuzluk ve hayal kırıklığı, memnuniyet gibi durumlar 16 saat.

Huzur 4 saat, öfke 1 saat, korku ise 40 dakika etkili oluyormuş.



TESPİTLİ YORUM

Mesajlaşmanın amacı dakikalar içinde cevap almaktır, saatlerce beklemek istesem gider mektup yazarım.



NE KADAR OLDU?

Trabzon'da bir internet kafede Counter Strike oynayan gençler, oyundaki takımlarını belli etmek amacıyla "Biz teröristiz" deyince gençlerin bu konuşmasını duyan yaşlı bir vatandaş sandalyeyi kaptığı gibi kafedekilere saldıralI 6 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Trabzon'dan Rize istikametine giderken tabelaları iyi okuyunuz.

"Taze fındık 300 metre geride" tabelasını kaçırırsanız sonra arar bulamazsınız mazallah!