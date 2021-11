Garsonluk

İNSANLAR bazen o kadar acıkıyorlar ki, kibar olmayı unutuyorlar. Veya daha da kötüsü, görgünün ne olduğunu unutuyorlar.

SİPARİŞ almaya gittiğinizde HERHANGİ bir şeyle o kadar meşgullerdir ki, oraya gelme amaçlarının yemek yemek olduğunu bile unutmuş olabilirler.

SEN yanlış hiçbir şey yapmamışsındır, fakat müşteri beğenmediği bir durumdan ötürü seni suçlayabilir.

1500 liralık hesaba, 5 lira bahşiş bıraktıklarında "Hiç vermeseydin ya!" diye içinden söyleniyorsundur.

PARTİ yapmak için dolan taşan bir masa gördüğünde, bırakacakları bahşişin kuş kadar olduğunu bilirsin.

MÜŞTERİLERİN berbat ve iğrenç şakalarına karşı kibar olmak için sahte gülüşlerin uzmanı olmuşsunuzdur.

EVE gitmek için yanıp tutuştuğunuz zaman, birkaç masa kalkmak bilmediği için mesainizin uzamasına da alışmış durumdasınız.

BAŞKA bir iş yapan arkadaşınız, size gününün nasıl yorucu geçtiği ile ilgili şikayette bulunurken içinizden "Dalga mı geçiyorsun yahu sen?" diye düşünürsünüz.

YALNIZCA bir saattir iştesinizdir ve şimdiden mutfaktaki yiyeceklerin, içeceklerin yarısı üzerinizdedir.

TAM da ne kadar kötü bir gün geçirdiğinizi düşünürken, daha da kötüsünün geldiğini görürsünüz: PATRONUNUZ!

BİR masanın siparişini getirmeyi unuttuğunuzu fark ettiğinizde yaşadığınız acele ve panik durumu sizi fazlasıyla gerer.

SİPARİŞ verir vermez, "Yemeğim ne zaman gelecek?" diye söylenen müşterileri bir kaşık suda boğmamak için kendinizi zor tutuyorsunuzdur.

DAHA ne istediğini bile bilmeyen müşteriler sizi deli ederler.

HESAP ödeneceği zaman, zibilyon kişinin ayı ayrı kendi hesabını nakit veya kart ile ödemeye çalışması sizi hayattan soğutur.

SEBEPSIZ yere hayatı zehir eden müşteriler vardır.

UZUN bir günün ardından ayakkabılarınızı ayağınızdan çıkarttığınız an, size kendinizi cennette hissettiren en güzel andır.

VE son olarak gecenin bir körü uyanıp, bazı şeyleri yanlış veya eksik yaptığınız hissine kapılırsınız.

