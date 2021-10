Flörte bilimsel bakış

STANFORD Üniversitesi'nde heyecan verici bir araştırma yapıldı ve bir flört dedektörü inşa edildi!

Evet, çalışmada speed date yapan bir düzine çift incelendi ve kayıt altına alındı. Ardından gözlemciler, kendi gözlemlerinin yanı sıra, taraflara "Flört var mıydı, yok muydu?" diye sordu. Bu verilere ek olarak kayıt altına alınan konuşmalar dil bilimsel olarak ayıklandı ve incelendi. Sonuç olarak makine insanlığı yendi!

Eğer kadınlar erkeklerle flört ediyorsa, makinenin tespiti yüzde 71.2 oranında doğruydu.

Erkeklerin bu konudaki tespiti ise yüzde 56.2'de kaldı.

Kadınlar daha isabetli olsalar da, onlar da makinenin gerisinde kaldılar. Yüzde 62.2 oranında flört var oranı verdiler, makine ise yüzde 69 civarında doğru tahminde bulundu.

Flörtün daha pek çok göstergesi olduğu düşünülüyor.

Yani "Sıcak davranıyorsa kesin flört" olayının ne kadar geçerli olup olmadığı da aynı araştırmacılar tarafından masaya yatırıldı. Sonuçlar şöyleydi:

Erkeklerin flört göstergeleri:

SIK sık soru sormak.

İNCE bir sesle fakat düşük tonda konuşmak.

AĞIRLIKLI olarak cinsellik, öfke ve negatif duygular barındıran kelimeler kullanmak.

'SEN' ve 'biz' zamirlerinin bol keseden kullanımı.

NORMALDEN fazla kahkaha atmak.

Kadınların flört göstergeleri:

ABARTILI tepkilerden kaçınmak (Ya, vay be, süper vs.)

'BEN' zamirinin bol keseden kullanımı.

GEÇİŞTİRME ifadelerinden kaçınmak. (Hı-hı, evet, aynen vs.)

DENGESİZ bir ses tonu, yer yer yüksek ya da düşük, ince veya kalın bir ses.

NORMALDEN fazla kahkaha atmak.

SIRADAN bir ilgiyi flörte çeviren göstergelerden bazıları da klasik.

KADIN için ekstra göz kontağı, göz bebeklerinin büyümesi, gülümsemek, saç savurmak ve boynu ortaya çıkartmak gibi göstergeler gözlemlenmiş.

Son olarak flörtün ne olduğu konusuna dönmek de önemli olabilir. 2015'de Interpersona adlı bilimsel dergide yayınlanan bir makaleye göre bir flörtün başarılı sayılmasının kriteri genel olarak erkek için cinsel birlikteliğin yaşanması. Kadın içinse bu daha çok 'duygusal bağlılık ve münhasırlık' olarak ortaya çıkmış.

Bütün bunların kötü romantik komedilerdeki saçma çıkarımlar gibi gözüktüğünün farkındayız.

Fakat biz değil, araştırmalar konuşuyor.

