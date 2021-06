En ilginç notlar

AKSARAY'DAN Taksim'e giden otobüsteki not: Arkaya doğru ilerleme yasasına uyalım, uymayanları uyaralım.

FINDIKZADE'DE Doğan marka arabanın arka camındaki büyük not: Bekir araba bugün bana lazım...

Geç yattım beni uyandırma, notu oku git.

SARIYER'DE bir apartman kapısı yazısı: Köpeğimi şikayet eden karaktersiz, mahallede hiç ev soyulmadıysa bu Çomarın sayesinde idi...

Şimdi kına yak nankör herif.

YENİBOSNA'DA siyah bir Şahin üzerinde görülmüş not: Satılık 1990 model Şahin. Arızası çözülemediğinden sahibinden satılıktır.

İSTANBUL'DA bir apartman dairesindeki kapı üzerindeki uyarı yazısı: Benim şekerim var kapıyı ona göre çalın.

BURSA'DA boş bir apartman dairesinin camındaki yazı: Daireyi görmek isteyenler topluca toplanıp gelsin.

ANKARA'DA bir işhanı duvarındaki not: Buraya pisliklerini atanlar FİİLİ olarak kınanacaktır.

CEBECİ'DE bir kahvehane yazısı: Lütfen kahvede polemik yapmayın.

ACIBADEM'DE kiralık ev ilanı altındaki yazı: Not: Almanya'da kimim kimsem yok.

BURSA Fomara'da bir dükkan camı yazısı: Bomboş CD, 250 lira

YEREBATAN Sarnıcı'nın yanındaki tuvaletin kapısındaki yazı: Tuvalet 1 TL, parayı kutuya atın. Atıyormuş gibi yapmayın.

EMİNÖNÜ'NDE bir kuşcu dükkanındaki yazı: Kuşların psikolojisi için gereksiz konuşmayınız.

K.MARAŞ'TA bir sinemada uyarı: Lütfen mısırlarınızı gürültüsüz yiyin.

GÜNGÖREN'DE bir dükkan cami yazısı: Bir milyoncuda her şey 1 milyon...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yapılan araştırmalarda kadınların içgüdülerinin yüzde 88 oranda doğruyu hissettiği ortaya çıkmıştır. Yani kadın bir şeyden şüpheleniyorsa, büyük ihtimal doğrudur sevgili erkekler benden söylemesi dikkat!

NE KADAR OLDU?

İbrahim Tatlıses'in, Nihat Doğan için "Ruhsuz, şimdi delikanlı mı oldu?" sözlerine Nihat Doğan "Senin ruhun benim ruhumun önünde diz çöker tövbe ister" diyeli 14 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Hoşlandığı kişiye bahane bulup mesaj atma düşüncesi ile 'Acıktım yiyecek bişeyler var mı ki?' düşüncesinin ölümüne kapıştığı saatler...

ALKIŞLIYORUM

SEVGİLİMLE telefonda konuşurken "Aşkım, abim geldi kapatıyorum" dedi. Ben de "Abin yabancı mı aşkım sanki" dedim. "Hayır aşkım Türk" dedi ve kapattı. Neydi bu şimdi yahu?