BAZI alışıldık şeyleri çok irdelemeyiz. İrdelediğimiz zamanlarda da aklımız allak bullak olur. Bu düşünceler genelde uyumak için yatakta cebelleştiğimiz zamanlarda, tuvalette ya da duşta aklımıza gelir. Uzaktan baktığınız zaman ne kadar boş görünse de, bu fikirler bazen çok kafa karıştırıcı olabilir. Çoğu insanın üzerinde durmaya vakit harcamadığı ya da akıllarının ucundan bile geçirmediği bu düşünceler, bazen farkındalığımızı çok yüksek seviyelere çekebilir.

Bu listemizde de bu düşüncelerden bazılarını bir araya getirdik. İşte okuduğunuzda beyninizin bir an için hata vereceği 15 kafa karıştırıcı düşünce:

"GİT biraz uyu, sabah kalktığında daha iyi hissedersin" demek, bozulan bir cihaz için "Kapatıp açmayı denedin mi?" demek gibi bir şey.

1 NİSAN günü, insanların doğru olup olmadığını kanıtlamak zorunda kalmadan makale ya da haber yayınlayabildikleri tek zaman.

DİNOZORLARA göre bizler, kıyametten sonraki zamanda yaşıyoruz.

ARABA tekerlerinin içine keşke konfeti konsa. Böylece teker patlamış olsa bile sevinilecek bir şey olur.

"SAKIN dokunma" muhtemelen görme engelli insanların okuduğunda en çok rahatsız oldukları yazıdır.

İŞ bulmak için Tinder gibi bir uygulama olmalı.

Böylece yakınlarında sana uygun olan işler görünebilir.

KEŞKE, üyelik için her ay çok yüksek meblağ ödemek zorunda olduğumuz bir spor salonu olsa. Fakat ayın kalan günlerinde yaptığımız spor ve harcadığımız efor karşılığında bize kendi paramızın bir kısmını geri verse.

DİŞ fırçalamak, iskeletimizi temizlediğimiz tek an...

GOLF oyunundaki asıl amaç golfü daha az oynamak.

Topu en az vuruşla deliğe sokmaya çabalamak, oyunu en kısa sürede bitirmeyi amaçlamaktır.

UZAY günü diye bir tatil günü belirlense ve o gün belirlenen saatlerde herkes ışıklarını kapatsa. Böylece gökyüzündeki yıldızları ve galaksileri görebilsek.

TİTANIK'İN batması, geminin mutfağındaki istakozlar için mucize olmalı.

VAMPİRLERİN kan içmesinin sebebi D vitaminine ihtiyaç duymaları. Çünkü güneşe çıkamıyorlar.

YATAKLAR, kullanmadığınız zaman bedeninizi koyduğunuz raflar gibi değil mi?

ÇOCUĞUNUZA isim bulmaya çalışana kadar, kaç kişiden nefret ettiğinizi tam olarak bilemezsiniz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Rakunların aritmetik zekaları çok kuvvetlidir. En karmaşık kilitleri bile 10 denemeden sonra açabilirler. Buldukları çözümü tekrar etmeseler bile 3 seneye kadar hafızalarında tutabilirler.

NE KADAR OLDU?

Gittikleri restorantta Mustafa Yumlu'nun pilav üstü makarna isteğine Ersun Yanal karşı çıkınca, Yumlu mekanı terkedeli 5 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Her şey normale döndükten sonra kimse 2-3 ay hasta olmasın da sağlıkçılar tatile gitsin.

ALKIŞLIYORUM

ABLAMI aradım yeğenim aldı telefonu bir şeyler anlattı, anlattı...

Sonra da diyor ki "Teyze anlattıklarımı kimseye söyleme bunlar aramızda bir MISIR..." :)