Hesapçılar

HESAP ödemek bir erkeğin en zor anlarından biridir. Hele, sevgilinizle yediğiniz yemekte ilk zamanlar ödenen hesapların hesabı olmuyor fakat günler geçtikçe hesap-kitap işleri hayli artıyor. Yerler gitgide daha ucuzluyor. "İki gönül bir olunca samanlık seyran olur" mantığına gidiyor. Fakat zamanla samanlık hiç de seyran olmamaya başlıyor!

Aslına bakarsanız kadınlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda.

Kimisi "Hesabı zaten erkek öder" derken, kimisi de "Neden erkek ödesin kardeşim" diyor.

KIZA ÖDETMEYEN ADAM

Delikanlı adam olduğunu söylerler. Racona ters düşer.

Kadının gözünde güçlü olmak lazım mantığı ile ilerler. Fakat lafa geldiğinde çay bahçesinde oturup iki çay içer. Çoğunlukla da içeceği limonlu sodadır.

Ya da parası olan erkektir.

Şahsen bir erkek olarak diyebilirim ki her yemeğin parasını vermek öğrenci olarak ciddi sıkıntılar yaratabilir. Onun dışında paran varsa erkek olarak vermen daha mantıklı olacaktır.

Çünkü kadının kendi parasını yemeğe vermesindense kendi başına kullanması onu daha mutlu yapacağından, mutlu bir ilişki doğurabilir.

Buna karşı çıkan kadınlar da var. Mesela bir bayan arkadaş dökmüş bu konuda zehrini:

Hangi kafanın sonucu bu inadın içindesin ben bilemiyorum.

Ama muhtemelen bu coğrafyaya has bir tipsin. İster sevgili ol, ister yakın arkadaş, ister kardeş, ne olursan ol çok büyük yanlışlardasın bana kalırsa.

Böyle bir delikanlılık yok ben söyleyeyim. Bu kafayla ancak belli bir türü etkilersin.

Çok güzel muhabbet edilir.

Yenir, içilir ama o da ne hesap gelince bi tripler bi değişik hallere girmeler. "Ver bakıyım şunu" dersin. "Yok olmaz" der.

Bir daha istersin ama yok kaya gibi bir inat. En sonunda şu cümle dökülür ağızdan;

"Kimsin lan sen benim yediğimi içtiğimi ödeyeceksin?" Bu abla bayağı sert girdi olaya. Biraz feministçe yaklaşım olmuş.

HESAP KİTLEYEN

Esas bu hesap konusunda en çok şikayet edilen şey ise hep hesabı sana kitleyen arkadaş. Bu arkadaşlar her ortamda ortaya çıkar. Sürekli elleri ceplerindedir ya da hiç bozuğu yoktur. Replikleri hep aynıdır: "Bu seferlik sen öde. Bir dahakine ben öderim." Bu konuda en iyisi Alman usülü diyelim ve fazla kasmadan olayı kapatalım.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

NASA'nın başlattığı 'İsmini Mars'a Gönder' kampanyasıyla birlikte Mars'a en çok isim gönderen ülke, 2.5 milyon katılımla Türkiye oldu.

TESPİTLİ YORUM

Bari şu sokağa çıkma yasağı kalksa da kurallara uyanlar kendilerini daha fazla enayi hissetmese.

NE KADAR OLDU?

Sokağa çıkma yasağında manitayı Tofaş'la gezmeye çıkaran erkek oğlu erkek polisi görünce arabayı da kız arkadaşını da bırakıp ormana tüyeli BİRKAÇ GÜN OLDU.

ALKIŞLIYORUM

GECENİN bir vakti, mutfaktan gelen gürültü ile uyku sersemi mutfağa koşuyorum.

Tezgahın üstüne devrilmiş bir çaydanlık, yanmış yumurtalı ekmekler, ocağa ve oradan alt dolaplara sızan yağ, ucu yanmış bir tül ve "Sürprizzzz!" diyen bir koca. Bu müthiş sürprizin ardından sabaha kadar mutfak temizleyen ben.

Bana sürpriz olarak sahur yemeği hazırlayan canım kocacığım, lütfen bu ilk ve son sürprizin olsun!