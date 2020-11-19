Kapak sözler

BAŞLAMADAN önce söyleyelim. Buradaki sözler, söyleyen kişiye havalı, söyleneni ise şaşkın yapar.

Hadi başlayalım…

BİZ saymayı fasulyeden öğrenmiş bir nesiliz. Kimleri fasulyeden sayacağımızı iyi biliriz.

SENİN gibiler su ihtiyacını ancak tükürdüğünü yalayarak karşılıyor. Ne yaparsın işte…

BIR zam da şu insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza satmasalar.

HAYAT yalandan ibaret değildir aslında. Gerçeği yalanlarla yıkayan bizim yalan sözlerimizdir. Hayatı yalan yapansa insanın ta kendisidir.

KARA kalem resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk olduğunu hala çözemedim.

EŞEĞE semer alınırken ne düşündüğü sorulmaz, ölçüsü alınır. Ölçünü aldırtma bana!

KÖR değilim ama canım istemezse burnumun ucundakini bile görmem.

EZAN sesini seviyorum.

Çalan müzik susuyor, küfür edilmiyor, içki içen bırakıyor.

Yani 3 dakika herkes insan oluyor.

BAZILARI ayakkabı numarası gibi her numara var.

İNSANLAR önce kendini, sonra haddini daha sonra da ne istediğini bilse hiç problem yaşanmayacak.

BAZI insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki. Hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

ÇAKALLARIN özgürlüğü aslan yerden kalkana kadardır.

BAZEN diyorum kendime ne çok değer vermişim değersizlere…

KENDİNİ beğenmiş insanları severim. Hiç kimsenin beğenmediği bir şeyi beğenmek, 'ayrıcalık'tır.

BUGÜN laf koymayacağım. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

HESABINI veremeyeceğin işlere kalkışma! Öbür tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

TAMAM hiçbir şey bildiğin yok ama bari arada bir de olsa haddini bilsen diyorum.

BAZILARI iyi bir küfrü hak etmek için o kadar çok emek veriyor ki...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Güney Asya'da bulunan Bangladeş'te sınavda kopya çekmek büyük bir ayıp olarak nitelendirilmektedir.

Bu yüzden 15 yaşından gün almış bir çocuk final sınavlarında kopya çekerken yakalanırsa hapis cezası almaktadır.

TESPİTLİYORUM

Ne zaman ki birisinin dedesinin adı Berkecan olur, işte o zaman çağ atladık derim.

NE KADAR OLDU

Çin'in Wuhan kentinde ilk COVİD tanısı konulalı 1 YIL OLDU

FIKRA

Temel ilk kez baleye gitmiş.

Parmaklarının ucunda dans eden kızlara bakmış ve "Taha uzun poylu kizlaru seçselerdu ya!" demiş...

ALKIŞLIYORUM

Sevgili dostum Kamil Asrav'ın bir anısını bizimle paylaştı...

Bingöl Sancak'ın kasabası olan Yibo'daki resmi törene katılıp hanımı almaya onun okuluna gelmiştim. Tabii asker olduğumuzdan resmi tören kıyafetlerini giymişim.

Bilirsiniz askeri üniformanın düğmeleri sarıdır.

Bunu gören öğrenciler hanıma, "Eşiniz ne kadar zengin, ceketinin düğmeleri bile altın" demişler.