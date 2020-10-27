Kayıp
Adamın evine telefon eder ve karşı taraftan fısıldayan bir çocuk sesi "Alo" der.
Patron sorar "Baban evde mi?" Çocuk fısıldayarak cevap verir; "Evet". Patron sorar, "Onunla konuşabilir miyim?" Çocuk fısıldayarak cevap verir: "Hayır". Patron şaşırır: "Peki annen evde mi?" Çocuk fısıldayarak "Evet" der. Patron, "Peki onunla konuşabilir miyim?" Çocuk yine fısıldayarak, "Hayır". Patron çocuğun cevapları karşısında şaşırır ve en iyisinin bir büyükle konuşmak olacağını düşünerek sorar, "Orada başka kimse var mı?" "Evet" der çocuk fısıldayarak, "Bir polis memuru var".
Mühendislerinden birinin evinde polisin ne işi olduğuna anlam veremeyen adam sorar.
"Memur beyle konuşabilir miyim?" "Hayır" der ufaklık, "Şu anda meşgul". İyice meraklanan patron: "Neyle meşgul?" Çocuk fısıldayarak cevaplar: "Annemle babamla ve itfaiyeci amcalarla konuşuyor." Meraklanan ve endişelenen patron, telefondan gittikçe artan bir gürültü duyar, "Bu ses de ne?" diye sorar.
"Bir helikopter" der çocuk, hala fısıldayarak.
Panikleyen patron: "Neler oluyor orada?" diye sorar.
Çocuk hala fısıldayarak:
"Arama kurtarma timi geldi." Patron endişeli ve neler olduğunu bilmemenin kızgınlığı içinde: "İyi de neyi arıyorlar?" Küçük çocuk fısıldayarak ve kıkırdayarak cevap verir: Beniiiii...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
"Gamzedeyim deva bulmam" şarkısında geçen 'gamzedeyim' kelimesinin gamzeyle falan alakası yok, 'gam-zedeyim' (afetzede gibi) anlamındadır.
TESPİTLİ YORUM
"Şu lokmayı en sona bırakayım da ağzımda onun tadı kalsın" diyenler el kaldırsın...
NE KADAR OLDU?
Cenk Tosun, Everton transferinden sonra İngiltere'ye giderken yanında sarı kapaklı turşu bidonu götürmeyi ihmal etmeyeli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
MODEMİN telefonla bağlandığı dönemlerde;
- Efendim sizin modemler bana küfrediyo.
- Anlayamadım efendim.
- Bunda anlayamayacak ne var resmen küfrediyolar işte.
- Emin misiniz?
- Buyrun dinleyin (telefonu çevirme sesi çalan telefon sesi peşinden ana avrat küfür) - Ee siz hangi numarayı aramıştınız bi kontrol edelim.
- 344 2...
- Bu sizin numaranız mı?
- Hayır aradığım numara.
- Beyefendi o bizim numaramız değil bir ev numarası.
- Ben 10 gündür bu numaradan bağanmaya çalışıyorum ama.
- O zaman doğaldır küfretmesi...
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