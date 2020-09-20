İçimizdeki çocukluk
Ama bazen tutamazssınız kendinizi. Çocukluktan kalma bazı alışkanlıklarınız devam etmektedir. Büyüdük ama hala çocuğuz siz bilmesenizde...
MESELA yolda yürürken kimseye çaktırmadan kaldırımın kareli taşlarındaki çizgilere basmadan yürümeye çalıştığınızı.
Eğer yolda kimse yoksa seksek bile oynadığınızı.
YİNE yolda yürürken önünüze çıkan su birikintisinin üstünden kendinizi hala süper kahraman gibi hissederek var gücünüzle atladığınızı.
KARDA yürürken ayak basılmamış kar birikintilerine basmak istediğinizi.
YANINIZDAN kamyon geçerken sesininin gürültüsünden istifade ederek avaz avaz bağırıp ya da şarkı söylediğinizi.
MÜZİK dinlerken çaktırmadan kıvırdığınızı.
ADIMLARINIZI diğer adımlarınızla orantılı ve ritimli attğınızı.
ÇOCUKLARIN mahallede oynadığı top, önünüze düştüğünde hala kendini Maradona gibi hissedip bir kaç varyata yapıp.
'Bakın abiniz eskiden topçuydu' demek istediğinizi.
EĞER kaldıysa ip atlayan kızların yanına gidip marifetinizi gösterdiğinizi.
ARKADAŞINIZ veya sevgiliniz sizi kırdığında alt dudağınızın titreyip odanızda hüngür hüngür ağladığınızı.
SİZE alınan oyuncağa bir çocuktan daha çok sevindiğinizi.
BIR şeyin alınmasını istediğinizde içinizden banane banane bunu istiyorum dediğinizi.
PARKA gittiğinizde tahterevalliye ve salıncağa bindiğinizi.
LUNAPARKTA kamikazeye ve balerinaya binip ben adrenalini seviyorum deyip içinizdeki çocuğu gizlediğinizi.
ARABALARIN plakalarındaki harfleri ile isim uydurmaca oynadığınızı.
DONDURMAYI evdeyken ağızınıza bulandırarak yediğinizi.
ÇOCUKLARIN oyuncak arabası ile aaaannnn düt düt diye hala oynadığınızı.
Hepsini biliyorum ama en önemlisi de ne biliyormusunuz.
Canınız acıdığında yaşınız kaç olursa olsun hala "Anne!" diye feryat ettiğinizi biliyorum.
İçinizdeki çocuk ölmesin...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yetişkin Amerikalıların yüzde 7'si, çikolatalı sütün kahverengi ineklerden geldiğini düşünüyor.
TESPİTLİ YORUM
Koskoca bilim adamı olmuşsun hala yatarken kulağı acıtmayan kulaklık icad edememişsin.
Sus bilim adamı. Cevap verme bilim adamı.
NE KADAR OLDU?
Türkiye'de Coronavirüs'e ilk yakalanan hastalardan, 73 yaşındaki Oğuz Peker, 4 ay sonra kendine geldiğinde "Neden herkes maskeli? Bir problem mi var?" diye soralı 2 GÜN OLDU
AlkışlıYorum
ÇATI katındayım.
Etraf karanlık mı karanlık. Elimde fenerle eski eşyalarımın olduğu sandığın kapağını açıp içine elimi daldırdım vee… O anda karşıdan bir el de benimle birlikte sandığın içine daldı! Besmelelerle geri kaçıp çığlık atarken fenerimin doğru açıyı bulmasıyla gerçeği öğrendim ve deli gibi gülmeye başladım. Meğerse sandığa uzanan ikinci el, sandık kapağındaki aynadan yansıyan kendi elimmiş!
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