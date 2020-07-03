Kazanın böylesi
Bildiğiniz gibi ben bir duvar ustasıyım. İnşaatın altıncı katındaki işimi bitirdiğim zaman biraz tuğla artmıştı.
Yaklaşık 250 kg kadar olduğunu tahmin ettiğim bu tuğlaları aşağıya indirmek gerekiyordu.
Aşağıya indim, bir varil buldum, ona sağlam bir ip bağladım ve ardından altıncı kata çıktım. İpi bir çıkrıktan geçirip ucunu aşağıya saldım. Tekrar aşağıya indim ve ipi çekerek varili altıncı kata çıkardım.
İpin ucunu sağlam bir yere bağlayıp tekrar yukarı çıktım.
Bütün tuğlaları varile doldurdum.
Aşağı indim, bağladığım ipin ucunu çözdüm. İpi çözmemle birlikte birden kendimi havalarda buldum. Nasıl bulmayayım?
Ben yaklaşık 70 kiloyum. 250 kilogram varil süratle aşağıya düşerken beni yukarı çekti.
Heyecan ve şaşkınlıktan ipi bırakmayı akıl edemedim. Ben yukarı çıkarken yolun yarısında, aşağı inmekte olan tuğla dolu varille çarpıştık. Sağ iki kaburgamın bu sırada kırıldığını sanıyorum. Tam yukarı çıkınca, iki parmağım iple beraber çıkrığa sıkıştı; parmaklarım da bu sırada kırıldı.
Bu esnada yere çarpan varilin dibi çıktı ve tuğlalar etrafa saçıldı.
Varil hafifleyince, bu sefer ben aşağı inmeye varil ise yukarı çıkmaya başladı ve yolun yarısında yine varille çarpıştık!..
Sol bacağımın kaval kemiği de bu sırada kırıldı.
Yere inince can havli ile ipi bırakmayı akıl ettim. Bu sefer de başımı yukarı kaldırdığımda boş varilin süratle üzerime geldiğini gördüm!..
Kafatasımın da böyle çatladığını sanıyorum.
Gözümü hastanede açtım...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Geçmişte ABD Kanada'nın işgal etmesini engellemek için 2 yıl uğraşıp bir kale inşa etmişti. Daha sonra kaleyi yanlışlıkla Kanada'ya inşa ettiklerini fark edince yapıyı öylece terk etmişlerdi.
TESPİTLİ YORUM
Tecrübeli satış elemanı arayan mağazalara eski dostlarımın ismini veriyorum.
Gerçekten satış konusunda çok tecrübeliler.
NE KADAR OLDU?
Mahmut Tuncer, bir televizyon programında notaları sayarken "ley, lo" diyerek notaların sayısını 9'a çıkartalı 7 YIL OLDU
AlkışlıYorum
SEVGİLİ anneanneciğim, havaalanındaki kadın polis memurunun amacı sana sarılmak değil üzerini aramaktı. Hadi sarılıp sırtını sıvazladın, bir de üstüne öpmenin ne gereği vardı?
BİR alkış da çişi gelen ufaklığın, "Önce destur de yavrum" diyen annesine verdiği, "Neden, Sultan Süleyman mı geliyor?" cevabına gelsin...
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