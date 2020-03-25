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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 25 Mart 2020, Çarşamba

Başka pencereden bakın

Arjantinli ünlü golf ustası Robert de Vincenzo, yine bir turnuvayı kazanmış, ödülünü alıp kameralara poz vermiş ve kulüp binasına gidip oradan ayrılmak üzere hazırlanmıştı. Bir süre sonra binadan çıkıp otoparktaki arabasına yürürken yanına bir kadın yaklaştı.
Kadın, başarısını kutladıktan sonra ona çocuğunun çok hasta ve ölmek üzere olduğunu anlattı.
Zavallı kadının hastane masraflarını ödemesi olanaksızdı. Kadının anlattığı öykü de Vincenzo'yu çok etkilemişti, hemen cebinden bir çek defteri ve kalem çıkarttı, turnuvadan kazandığı paranın bir miktarını yazdı. Çeki kadının eline sıkıştırırken de ona:
- 'Umarım bebeğinin iyi günleri için harcarsın...' dedi. Ertesi hafta kulüpte öğle yemeği yerken, Profesyonel Golf Derneği'nin bir görevlisi yanına geldi.
- 'Otoparktaki görevli çocuklar bana geçen hafta turnuvayı kazandıktan sonra yanınıza bir kadının geldiğini ve onunla konuştuğunu söylediler' dedi.
De Vincenzo başını salladı. 'Evet' dedi Görevli:
- Size bir haberim var o zaman. O kadın bir sahtekardır.
Üstelik hasta bir çocuğu da yok!
- Sizi fena halde kandırmış efendim! dedi alaycı bir tavırla.
De Vincenzo; - Yani ortada ölümü bekleyen bir bebek yok mu? dedi.
- Hayır, yok dedi görevli.
- İşte bu, bu hafta duyduğum en iyi haber! dedi De Vincenzo. 'AYNI PENCEREDEN DIŞARI BAKAN İKİ ADAMDAN BİRİ SOKAKTAKİ ÇAMURU, DİĞERİ İSE GÖKTEKİ YILDIZLARI GÖRÜR..

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çoğu insan rüyalarını renkli görür, fakat siyah-beyaz televizyon izleyerek büyüyen insanların sık sık rüyalarını da siyah-beyaz gördüğü bilinir.

TESPİTLİ YORUM
Da Vinci'nin sevgilisi Türk olsaydı kesin şifresini isterdi.

NE KADAR OLDU?
Mersin'de intihar etmek için tren raylarına yatan bir kişi kendisine çarpmayan makiniste taşla saldıralı 10 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Uçaktan inmemekte direnen yaşlı bir kadının yanına gelen görevliler onun uçaktan neden inmediğini öğrenmek istediler:
"Teyzeciğim, uçaktan neden inmiyorsunuz?" diye sorduLar.
Yaşlı kadın saf saf yanıt verir:
"Oğlumu bekliyorum evladım" dedi.
"Çünkü, o bana 'Uçak iner inmez olduğun yerde kal, hiçbir yere kıpırdama, ben gelir seni alırım' demişti..."
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