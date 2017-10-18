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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 18 Ekim 2017, Çarşamba

Türk Tuvaleti ve edebiyatı

Ev, işyeri ya da umumi tuvaletlerde hep başımıza gelir bu tür konuşmalar. Tuvaletin dolu olduğunu görerek sorulur her zaman.
EV TUVALETLERİ
- Kim var tuvalette?
- Kimi isterdin? Ajda Pekkan mı, Cem Yılmaz mı? Ne salaksın ya, bu evde iki kişiyiz. Sen dışarıda olduğuna göre burada kim olabilir.
- Aman aman iyi ki bir soru sorduk sana da.
Ukala şey.
- Tuvalette misin?
- Evet. Nasıl anladın, NASA'dan mı bildirdiler.
- Ne yapıyorsun orada?
- Hep tüketici olduğumdan şikayet ederdin ya. Ben de burada üretime katkıda bulunuyorum.
- Tuvaletten ne zaman çıkarsın?
- Niye ülkenin bana mı ihtiyacı var?
- Ya ne zaman çıkarsın?
- Trafiğe bağlı...
İŞ VE UMUMİ YERLER
- Tuvalet boş mu?
- Hi hi boştu şimdi ben dolduruyorum.
- Tuvalet dolu mu?
- Evet.
- Kim var içeride?
- Hüseyin abi, Hayri amca bir de ben varım.
Okeye dördüncü bekliyorduk, gelsene içeri...
- Turhan abi kahveni tazeleyim mi?
- Ne kahvesi lan tuvaletteyiz be...
- Girerken elinde gazete vardı. Bilirim gazete okurken hep kahve içersin sen ondan dediydim he he he - Git ulan işine!!!
- Bunca saat ne yapıyon ya tuvalette?
- Borsadaki durumu inceliyorum salak, kabız olmuşuz gümrükte takıldı.
- Tık tık tık. Tuvalet dolu mu?
- Aradığınız tuvalet kapsamı alanı dışında yada kapalı.
- Tık tık tık. Kimse var mı?
- Tık tık tık. Kimse var mı?
- Sanırım dolu galiba.
- Sanırım sende gerizekalısın galiba. Henüz anladın?
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