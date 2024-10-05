GÜÇLÜ BİR ERKEKSİ

ÇERÇEVEYİ KORUYUN:

Onun seni kontrol etmesine izin verme.

Hedeflerinizi öncelik sırasına koyun.

Kadınları üstün tutmaktan kaçının.

İlişkilerden çok amacınızı seçmeye istekli olun.

Kendinizi hırslı adamlarla çevreleyin.

GÜÇLÜ BİR SOSYAL

OYUN GELİŞTİRİN:

İnsanlarla düzenli olarak etkileşime geçin; sürekli içeride kalmayın.

Kadınlar da dahil olmak üzere yeni insanlara yaklaşın.

Mükemmel olmanız gerekmediğini kabul edin.

KADINLARI TAHMİN

ETMEYE DEVAM EDİN:

Her zaman müsait olmayın.

Hayatınızın bazı yönlerini özel tutun.

İtme ve çekme tekniğini kullanın.

SAĞLIKLI DİNAMİKLERİ

ANLAYIN:

Kadınlara, bir çocuğa davrandığınız gibi özen ve korumayla yaklaşın.

Ona liderlik edin, aynı zamanda onu sevindirin... ve zaman zaman meydan okuyun.

Güven oluşturun.

İyi giyinin.

Kendinizi daha sık ortaya koyun.

HEDEFLER BELİRLEYİN VE

ONLARA DOĞRU ÇALIŞIN:

Başarılarınızı hatırlayın.

Hırslı olun.

Kadınlar daha fazlasını hedefleyen ve yetinmeyen erkeklerden hoşlanırlar.

MESAJLAŞMA

OYUNUNUZDA USTALAŞIN:

Metinlerinizde cesur olun.

Ona çıkma teklif etmek için mesaj at, sıradan bir sohbet için değil.

Emoji kullanımını sınırlayın.

Fazla yazmayın.

Sürecin tadını çıkarın.

Bir kadını tanıma yolculuğunun kıymetini bilin; çaresizce davranmayın.

BOLLUK ZİHNİYETİNİ

BENİMSEYİN:

Unutmayın ki dışarıda çok sayıda çekici kadın var; bu sizi daha az çaresiz ve daha çekici kılar.

ŞAKACI ŞAKALAŞMA

KULLANIN:

Kadınlara şakacı davranın; onlar hafif şakalara daha iyi yanıt verirler.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2009'da Çin'de bir adam, karısının çalıştığı bankayı soymak için bir soygun çetesi kurdu. Ancak soygun sırasında karısının bankada çalıştığını fark edince soygunu iptal etti ve durumu polise bildirdi. Hem karısının hem de çetenin haberi olmadan plan yaptığı bu soygun girişimi, oldukça tuhaf bir şekilde sonuçlandı.

GülüYorum

@ativittta Öğrenciyken Amerika'ya staja gittiğimde her bilimsel toplantıya, vaka tartışmasına katılıyordum.

Oradaki hocam "Senin isteğin beni geleceğe dair umutlandırıyor" demişti.

Halbuki benim param bitmişti ve toplantılarda verilen bedava yemeğin peşindeydim.

TESPİTLİ YORUM

@spleendistanbul Batıda beyaz eşyaya köpek muamelesi yapılıyor, özellikle çamaşır makinası ve kurutucuları evin bodrumuna atıyorlar. Bizim kültürümüz beyaz eşyaya büyük önem atfediyor.

Üzerine danteller konuyor, mutfağa konuyor. İleride makinalar insanlara savaş açtığında bu detay gözden kaçmasın...