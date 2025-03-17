Dolap dolu ama "Giyecek hiçbir şeyim yok!" krizi:

Kadınların dolapları genellikle kıyafetle doludur, ancak önemli bir yere gidilecekse mutlaka giyecek hiçbir şey bulunamaz. Bu durum karşısında erkekler şaşkına dönerken, kadınlar çözüm olarak alışverişe gider.

"Beni hiç dinlemiyorsun!" sendromu:

Kadınlar bazen konuyu anlatırken detaylara çok girerler ve karşılarındaki kişi dikkati bir an bile kaybederse, "Bak işte, beni dinlemiyorsun!" cümlesi patlar. Halbuki adam sadece nefes almak için gözünü kırpmıştır.

Parfüm sıkma takıntısı:

Kadınlar, parfüm sıkarken sanki "Bu kokuyu dünya duymalı" gibi davranır. Sıkılan parfüm miktarı bazen bir odanın oksijen seviyesini tehdit edebilir.

Buz gibi ellerle "Ay ne sıcaksın!" diyerek yapışma:

Kadınların elleri genellikle soğuktur ve partnerlerine yaklaşıp, "Aaa, ne sıcaksın!" diyerek buz gibi ellerini birden enselerine koymaları meşhurdur. Adamın ruhu o anı Norveç kışları gibi hisseder.

Tam çıkarken "Aaa anahtarımı unuttum!" hareketi:

Bir yere gitmek için kapıya gelindiğinde mutlaka bir şey unutulur. Unutulan şey bir anahtar, telefon veya çanta olabilir. Hatta bazen tam kapıyı açarken "Bir saniye, tuvalete gitmem lazım!" cümlesi gelir.

Sürekli soğuk olma halleri:

Kadınların üşüme algısı farklı çalışır. 30 derece sıcaklıkta bile bir battaniyeye sarılabilirler. Üşüdükleri için sevgililerinin montlarını giymek ise neredeyse kutsal bir haktır.

"Ben aç değilim" ama seninkinden yemeler:

Kadınlar genellikle "Ben aç değilim" diyerek yemek sipariş etmez ama sevgilisinin veya arkadaşının yemeğinden küçük(!) parçalar almaya bayılır. O küçük parçalar bazen yemeğin yarısı olabilir.

Kuaförden sonra "Fönü bozulmasın" diye robot gibi hareket etme:

Kadınlar kuaförden çıktıktan sonra saçlarına dokunulmasına izin vermez, yağmurdan kaçar, hatta rüzgârla savaşır. O fön, en az birkaç saat yaşamalıdır!

"Bu renk pembe mi, somon mu?" tartışması:

Kadınlar renkler konusunda inanılmaz detaycı olabilir.

Erkekler için "kırmızı, mavi, yeşil" yeterliyken, kadınlar fuşya, somon, mercan, şeftali, bordo gibi 50 farklı ton ayırabilir.

"Beni sevmiyor musun?" testleri:

Kadınlar bazen sevdiklerinin ilgisini ölçmek için küçük testler yaparlar:

"Sence bugün ne değişti?" Erkekler genellikle yanlış cevap verince, hafif bir hayal kırıklığıyla karşılaşırlar. Tabii ki bunlar biraz abartılı ve esprili durumlar. Herkes farklıdır ama bu tür şeyler, ilişkilerde ve arkadaşlıklarda eğlenceli anlara dönüşebilir.

Senin gözlemlediğin komik "anormallikler" var mı?

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2007'de Fransa'da bir adam, uzun süredir baş ağrıları çektiği için hastaneye gitti. Yapılan taramalarda, beyninin büyük bir kısmının yıllar içinde sıvıyla dolarak eridiği ortaya çıktı. Normalde bu durum ciddi sorunlara yol açardı ancak adam evli, çocuk sahibi ve düzenli bir işi olan tamamen normal bir hayat sürüyordu.

Bu olay, beynin eksik bölgelerin işlevlerini zamanla başka alanlara devrederek uyum sağlama yeteneğini gösteren en çarpıcı vakalardan biri olarak kaydedildi.



TESPİTLİ YORUM

@dicdmora Zengin keli diye bir şey var. Böyle daha sağlıklı mi gözüküyor daha mı çok parlıyor tam açıklayamıyorum ama kelinden zengin olduğu anlaşılıyor bazılarının...