Hasta olunca dramatikleşmek:

Normalde "bana bir şey olmaz" diyen adam, hafif bir grip olunca vasiyet yazmaya başlar.

Her şeye 'tamir ederim' demek:

Ama çoğu zaman durum "Google'dan nasıl yapılır?" videosu izleyip işi daha da bozmakla sonuçlanır.

Televizyon kumandasına sahip çıkmak:

Uzaktan kumanda bir 'erkek mirası' gibi sahiplenilir ve kimseye kaptırılmaz.

Takım elbiseyle bile kaptan gibi araba sürmek:

Direksiyon başına geçer geçmez, dizlerini hafif açıp, eli vitesin üzerinde duran bir kaptan moduna girerler.

Alışverişten kaçmak:

Ama bir elektronik mağazasına girince saatlerce dolaşabilir.

Sakarlığı umursamamak:

Ayağını masaya çarpınca "Abi masanın suçu" deyip yoluna devam etmek.

'Ona para verilir mi?' diyerek gereksiz şeylere servet dökmek:

300 liraya tişört pahalıdır ama koleksiyonluk bir figüre 2000 TL bayılmak çok mantıklıdır.

İnatla harita kullanmamak:

"Ben yolu biliyorum" diyerek 40 dakika kaybolmak.

Aşırı özgüven:

Hiç bilmediği bir konuda bile "ben hallederim" demesi.

(Ama etmez.)

Kendi sesini çok beğenmek:

Telefonu kapattıktan sonra yankısını dinlemek ya da duşta konser vermek.

Tehlikeli şeyler denemek:

"Bir şey olmaz" dedikten sonra hastaneye gitmek zorunda kalmak.

Uzaktan kumandayı yönlendirerek sinyali artıracağını düşünmek:

TV çekmeyince kumandayı yukarı kaldırarak "şimdi oldu" demek.

Yemek yiyince uyku moduna girmek:

Bir tabak makarna sonrası Netflix yerine gözlerini ekrana sabitleyip uyumak.

Saç dökülmesini fark etmemek:

Herkes fark eder ama o, "Benim saçım eskisi gibi" diye iddia eder.

Sporu bir anda bırakmak:

2 gün spor yapıp "Bende hiç değişim olmadı" deyip sporu bırakmak.

Elindeki yarayı gösterip hikaye uydurmak:

"Düşmedim, motorla kayarken oldu" ya da "Bıçakla elma keserken olmadı ya, köpek balığı saldırdı."



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İtalya'da iş bulamayan bir grup sahte itfaiyeci, ilginç bir yöntemle kendilerine kahramanlık payesi biçmeye çalıştı. İşe alınmak ve takdir görmek amacıyla kasıtlı olarak küçük çaplı yangınlar çıkarıp, sonra da bunları söndürerek halkın güvenini kazandılar. Bölge sakinleri, olaylara hızlı ve etkili müdahale eden bu "gönüllü" ekibi kahraman ilan etti. Bir polis memuru olayların garip bir şekilde hep aynı kişilerin etrafında döndüğünü fark edince şüphelenmeye başladı. Yapılan soruşturma sonucunda itfaiyeci kılığına giren bu grubun, iş bulmak için yangınları bizzat çıkardığı ortaya çıktı.

Planları deşifre olan sahte itfaiyeciler, dolandırıcılık ve kundakçılıkla suçlanarak yakalandı.



GÜLÜ YORUM

@mozge 6 yıldır ehliyeti olan ama birkaç aydır araba kullanan bir arkadaşla yoldayız. Kapı açık kalmış fark etmedik. Gösterge panelinde işaret yanıyor. "O işaret ne?" dedim.

Diyor ki "ÖNEMLİ DEĞİL O ARADA YANIYOR"...