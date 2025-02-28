Dedektif gibi çalışanlar: 2014'te çekilmiş tatil fotoğrafını bulup "Ne güzelmiş burası, neresi?" diye sorarlar.

Yanlışlıkla hikayeye bakanlar: Gizli gizli stalk yaparken parmak kayar, hikâyeyi açar ve panikle telefonu uçak moduna alır.

Beğeni kazası yapanlar: 237 hafta önceki fotoğrafı incelerken yanlışlıkla beğenip kalp krizi geçirenler.

Fake hesapla bütün akraba listesini takip edenler: Gerçek hesapla yakalanmamak için "elif_ xx3345" adlı fake profille sahalara inerler.

Eski sevgilinin yeni sevgilisini araştıranlar: O kişinin ilkokulda hangi koroda şarkı söylediğini bile bulurlar.

Tüm aileyi çıkaranlar: Stalk'ı sadece kişiyle sınırlı bırakmayıp anne, baba, kuzen ve çocukluk arkadaşlarını da incelerler.

Görünmez olmaya çalışanlar: Profil gezintisi yaparken sessizce kaydırıp asla yanlışlıkla bir şeye dokunmayan profesyoneller.

Kendi paylaşımlarına bakanlar: "Acaba şu storymi o kişi gördü mü?" diye 5 dakikada bir bakarak stalklanan kişi haline gelenler.

Google'da aratanlar: Instagram'dan bulamadığında Google'a "Ayşe ve yeni sevgilisi tatil" yazan ileri seviye stalker'lar.

DM'de sahte bahaneler üretenler:

Takip etmeyip her şeyini ezberleyen ama "Yanlışlıkla buraya geldim" diye mesaj atanlar.

Eski mesajları tekrar okuyanlar: "Acaba burada ne demek istemişti?" diye eski konuşmaları didik didik edenler.

Ortak arkadaşlar üzerinden takip edenler: Direkt takip etmek yerine ortak arkadaşlarının storylerinden gizlice izleyenler.

Takip etmeden ilk postu görebilenler:

Takip etmeden profilin en altına inip ilk paylaşılan postu bulan nostalji sever stalker'lar.

Gizli hesabı çözmeye çalışanlar: Kişinin profil fotoğrafına zoom yaparak tahmin yürütmeye çalışan FBI ajanları.

Her şeyi Like'layanlar: Gizlice stalk yaparken yanlışlıkla değil, bile isteye 40 tane fotoğrafı beğenip "Fark etsin artık!" diyen cesur stalker'lar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de bir banka çalışanı, ATM'nin içini kontrol etmek için makinenin içine girdi.

Ancak kapı yanlışlıkla kapandı ve içeride kilitli kaldı! Yanında sadece bir not defteri vardı, bu yüzden kağıda "Lütfen yardım edin, buradayım!" yazıp, ATM'den para çıkartan müşterilere notları uzatmaya başladı.

Müşteriler önce bunun bir şaka olduğunu düşündü ama biri polisi arayınca adam saatler sonra kurtarıldı.

TESPİTLİ YORUM

@keskesorl Kitap okurken "oha resmen kitap okuyabiliyorum şu an" sevincinden kitaba odaklanamıyorum...

GülüYorum

@pakiteysis Birine şarj aletimi verdikten geri alana kadarki süreçte sadece şarj aletimi düşünüyorum, karşımdaki ne anlatırsa anlatsın sadece izliyorum, beynimin arka planında onun sağ salim bana ulaşması çalışıyor...