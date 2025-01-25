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Hazır cevap kişiler

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 25 Ocak 2025

Hızlı Düşünme:
Daha sen cümleni bitirmeden, cevabı gönderip ortamın yıldızı olurlar. Jet hızıyla komiklik yaparlar!
Ters Köşe Espriler:
Sen "Bunu nasıl toparlayacak?" diye düşünürken, cevabıyla seni halıya sarıp bırakırlar.
Beklenmedik Sessizlik:
Bazen cevap yerine öyle bir bakarlar ki, sen kendi esprine gülerken bulursun kendini.
Alaycı Zeka:
"Tabii ya, kesin sen haklısın!" derken hem seni hem de tüm konuyu ti'ye alırlar.
İnce Mizah:
Espri öyle derin ve zekicedir ki, anlaman birkaç saniye sürer. Sonra kahkaha patlatırsın.
Sürekli Hazır Olma:
7/24 tetiktedirler.
Hatta uyurken bile komik rüyalar görüp sabah espri yapabilirler.
Laf Çarpmada Ustalık:
"Ben seni kırmak istemem ama işte... biraz kırıldın gibi."
Jest ve Mimik Becerisi:
Surat ifadeleri esprinin %50'sidir. Bir bakışlarıyla herkesi güldürebilirler.
Gerginliği Komediye Çevirme:
Tartışma mı çıkacak? Öyle bir espri yaparlar ki herkes "Aman boş ver" diyip güler.
Abartı Kullanımı:
"Sana o kadar kırıldım ki, evdeki bitkilerim bile soldu." tarzında uçuk esprilerle güldürürler.
Kendi Hatalarını Gülünç Hale Getirme:
"Az önce düştüm ama o kadar havalı düştüm ki Oscar'lık!"
Yerinde Göndermeler: "Bu konuyu senin kadar iyi bilen bir tek Google olabilir." diyerek tam yerine oturturlar.
Kelime Oyunları:
"Ben zaten hayatta hep 'tuzu kuru' insan oldum, çünkü şans hep bana tuz bastı."
Klasiklerden Alıntı:
En saçma durumda bile bir film ya da şarkı sözüyle olayı bağlarlar: "Bu tam bir 'Titanik batarken keman çalmak' durumu."
Bitmek Bilmez Espri Enerjisi:
Tam "Yeter artık, gülemiyorum!" derken, son bir bombayı bırakıp seni koltuktan düşürürler.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Avrupa'da patates ilk tanıtıldığında, halk bunun şeytanın bir oyunu olduğuna inanıyordu.
İnsanlar patates ekilen tarlalarda hastalık çıkacağını düşünüyordu.
Ancak bir kral, patates tarlalarını askerlerle koruyunca, insanlar kıymetli bir şey olduğunu zannedip patates yemeye başladı.

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