"Kan grubumu değiştirebilir miyim?"

Kan grubunun sabit olduğu bilgisi bazıları için şaşırtıcı olabilir.

"Çok fazla gülmek kaslarıma zarar verir mi?"

Gülmek, yüz kaslarını çalıştırır, ama zarar vermez!

"Uykuda kilo verebilir miyim?"

Uyku metabolizmayı etkiler, ama kilo kaybı sadece uyuyarak olmaz.

"Çok düşünürsem beynim yorulur mu?"

Beyin yorulmaz ama yoğun stres ve zihinsel yorgunluk hissi gerçek.

"Karnımdaki gazla ultrason çektirsem gazlarım görünür mü?"

Ultrason gazı fark edebilir, ama bu bir problem değildir.

"Gözyaşım biterse ne olur?"

Göz kuruluğu gerçek bir problemdir, ama gözyaşı üretimi tamamen tükenmez.

"Saçımı kazıtırsam daha gür çıkar mı?"

Saç kesimi, büyüme hızını veya yoğunluğunu etkilemez.

"Ekrana çok bakarsam gözlerim kare olur mu?"

Hayır, ama uzun süre ekran kullanımı göz yorgunluğuna neden olur.

"Dondurma yemek bademciklerimi hemen şişirir mi?"

Soğuk yiyecekler boğazı tahriş edebilir, ama doğrudan neden olmaz.

"Fazla domates yersek kanımız kırmızılaşır mı?"

Yediğimiz şeyler kanın rengini değiştirmez.

"Sürekli sakız çiğnersem çenem büyür mü?"

Sakız çiğnemek çene kaslarını çalıştırabilir ama büyütmez.

"Elim çok titriyor, parkinson hastası mıyım?"

Titreme birçok nedene bağlı olabilir, ama parkinson için farklı belirtiler gerekir.

"Hapşırmayı durdurmazsam gözlerim yerinden çıkar mı?"

Hayır, gözleriniz güvenle yerinde kalır.

"Zayıflamak için kilo vermek yerine direkt yağlarımı aldırabilir miyiz?"

Liposuction bir seçenek olabilir, ama sağlıklı kilo kaybı diyet ve egzersizle sağlanır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1970'lerde bir ABD sinema zinciri, tanıtım için dev bir patlamış mısır makinesi yaptı.

Ancak makine arızalanınca durmadan mısır üretmeye başladı ve salonu mısırla doldurdu.

Seyirciler mısırlara boğulup salonu terk ederken, biri "Bu kadar mısırla bir yıl film izlerim!" diye espri yaptı.

Olay, hem komik bir pazarlama fiyaskosu hem de bedava reklam oldu!



TESPİTLİ YORUM

@hurrembne Yengem aldığı bilinçli annelik kitabı ile yeğenimi dövmüş...



GÜLÜ YORUM

@tursuusuyu Doğduğumda annem 20 babam 22 yaşındaymış olayın saçmalığına bakın, yazık, 7 yaşındayken bu insanların çok olgun olduğuna inanıp hep mantıklı kararlar almalarını bekliyordum.

Şimdi 29 yaşındayım, Harry Potter'ın ışıklı asasıyla duvara geyikli patronus yapıyorum.