HALI sahada defans oyuncusunun karakter özellikleri, hem fiziksel hem de zihinsel yönleriyle takımın bel kemiğini oluşturur.

İşte halı saha defans oyuncusunda sıkça görülen (ve bazen biraz abartılan) karakteristik özellikler:



TEMEL KARAKTER ÖZELLİKLERİ:

Katı ve disiplinli:

Savunma çizgisini bozmaz, genelde "Buraya geçit yok!" kafasındadır.

Takımın babası:

Genelde en çok bağıran, en çok yönlendiren kişidir.

Kaleciyle çok iyi anlaşır, çünkü ikisi de arkadan komut yağdırır.

Temas seven:

Omuz omuza mücadelelerde asla geri adım atmaz. Zaman zaman rakip oyuncuya "yorgan döşek" girişebilir.

Risk sevmeyen:

"Ayağa oynayalım beyler!" mottosunu benimser, topu uzaklaştırırken genelde "vur gitsin" kafasıyla hareket eder.

İnadına düzgün pas vermez:

Pasın şiddeti ya füze gibidir ya da çocuk pası… Orta yoktur.



FİZİKSEL VE OYUNSAL ÖZELLİKLER:

Ayaklar sert, kalp yumuşak:

Sert müdahaleleriyle tanınır ama maç sonrası rakibe "Kardeşim kusura bakma" demeyi de ihmal etmez.

Kondisyonu bitince kaleye geçer:

Genelde 30. dakikadan sonra soluk soluğa kalır ve bir sonraki maçta "Bugün kaleciyim ben ya" diyebilir.

Topla pek arası yoktur:

Topla çıkmaya çalıştığında takım arkadaşları küçük panikler yaşar.

Şut atmaz, duvardan döner:

Kaleye çok nadir gelir. Gelse de genelde şut değil, "çarpma top" olur.

Sürekli markajda:

Rakip forvetin ciğerine yapışır. Gerekirse taktiksel(!) faulle oyunu keser.



DAVRANIŞSAL ÖZELLİKLER:

Ağır abi:

Genelde takımda yaş olarak büyük ya da en olgun görülen kişidir.

"Gençler sakin olun, biz hallederiz" der.

Asla suçlu değildir:

Gol yenirse ya "Ortada boşluk vardı" ya da "Biri adamını kaçırdı"dır. Suç asla kendinde değildir.

Lider ruhlu:

Kaptanlık onun hakkıdır.

El kol hareketleriyle takımı yönlendirir.

Kavgaya en hazır kişi:

Rakip oyuncu ters bir laf ederse ilk atlayan kişidir.

Ama genelde araya girip ayıran olur.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Yıl: 2009 Yer: Nijerya Polis, hırsızlık yaptığı iddia edilen bir adamın keçiye dönüştüğünü söyleyen bir kalabalık tarafından getirilen bir keçiyi tutukladı.

Evet, ciddi ciddi karakola götürüp sorguladılar.

Yerel halk, hırsızın büyüyle keçiye dönüştüğüne inanıyordu.

Keçi, birkaç gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.



TESPİTLİ YORUM

@MelisAnnCotton Ya siz nasıl yemek yapamıyorsunuz, 'yağ-soğan- salça' üçlüsüne flash bellek atsan yemek olur be...



GÜLÜ YORUM

@Overlokcu12 'Youtuber'ların vloglarını izliyorum. Sabah uyanıyor, kombin yapıyor, sevgilisiyle kahvaltıya gidiyorlar. Her saniye enerjik aga... Ben uyanınca bir süre konuşamıyorum, iç çamaşırımı ters giyiyorum.

Mekanda kahvaltıya gidince 3 tane zeytin yiyip yarım saat pekmezi izliyorum, kafamın açılması öğlen 3...