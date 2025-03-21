FANATİK taraftarlar, takımlarına olan aşırı bağlılıkları nedeniyle bazen oldukça ilginç ve absürt olaylara imza atabiliyorlar. İşte dünyanın dört bir yanından bazı ilginç fanatiklik örnekleri:

Sevgiliden çok takımı önemseyenler:

Bir Arjantinli adam, River Plate'in küme düşmesine üzüldüğü için düğününü iptal etti.

Türkiye'de bir taraftar, Galatasaray derbiyi kaybedince kız arkadaşına "Fenerli misin?" diyerek ayrıldı.

Mezar taşına bile takımını yazdıranlar:

İngiltere'de bir taraftarın mezar taşında "Manchester United'a asla ihanet etmedim" yazıyordu.

Brezilya'da bir adam, öldüğünde Boca Juniors formasıyla gömülmek istedi.

Radikal dövmeler:

Bir Celtic taraftarı, takımının kazandığı bir şampiyonluğun skorunu alnına dövme yaptırdı.

Fenerbahçeli bir taraftar, Alex de Souza'nın yüzünü sırtına devasa şekilde dövme yaptırdı.

Brezilya'da bir taraftar, en büyük rakipleri küme düşünce onların küme düştüğünü koluna dövme olarak kazıttı.

Uğur ve batıl inanç ritüelleri:

Bazı taraftarlar, maç günü aynı çorabı giymezse takımlarının kaybedeceğine inanıyor.

Bir İtalyan futbolsever, takımının her maçını bir mezarlık duvarında izleyerek takımına uğur getirdiğini söylüyor.

Çılgın kutlamalar ve aşırı tepkiler:

2010'da bir Beşiktaş taraftarı, şampiyonluk kutlaması yaparken 10 metrelik bayrak direğine tırmandı ve aşağı düştü.

Neyse ki yara almadan kurtuldu.

Kolombiya'da bir taraftar, takımının attığı golden sonra camdan atlayarak kutlama yaptı.

Arjantin'de bir grup Boca Juniors taraftarı, ezeli rakipleri River Plate küme düşünce "tabut içinde cenaze töreni" düzenledi.

Stadyumda yapılan çılgınlıklar:

İngiltere'de bir taraftar, Manchester City'nin gol attığı anda sahaya çıplak atladı ve koşarak tur attı.

Bir Galatasaray taraftarı, stadyuma drone sokarak rakip takımın antrenmanını sabote etmeye çalıştı.

Türkiye'de bir taraftar, yasaklı olduğu için kadın kılığına girip maça girmeye çalıştı.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Rusya'da yaşayan Solomon Shereshevsky, hiçbir şeyi unutmayan bir adamdı. Onlarca yıl boyunca gördüğü, duyduğu, hatta tesadüfen maruz kaldığı her detayı en ince ayrıntısına kadar hatırlıyordu.

Başlangıçta bu olağanüstü hafıza ona bir avantaj gibi görünse de zamanla büyük bir yük haline geldi. Çünkü unutamamak, onun için geçmişin her anını sürekli yeniden yaşamak anlamına geliyordu.

Zihninde biriken sayısız bilgi ve anı, günlük yaşamını giderek daha da zorlaştırmaya başladı.

TESPİTLİ YORUM

@ozzakyol Artık osuruklarımız bile mutsuz & umutsuz. Eskiden ne biçim cartladırdım gırnata gibi kıvrak şen şakraktı, şimdi hava kaçıran kombi gibi hayatsız, renksiz...

GülüYorum

@delininsopasi En uyuz olduğum laf: "Biz ne ara böyle insanlar olduk..." Geçen hafta çarşamba öğleden sonra üç gibi olduk ablam, öncesinde harikaydık...