- SEVDİĞİNİZ birinin resmine bakmak bile acınızı hafifletmeye yardımcı olabilir.

- BAZI psikologlara göre insan, karşı cinsle sadece arkadaş olabilecek kapasitede bir varlık değildir.

- BİR insan hakkında ne kadar çok konuşursanız, ona o kadar aşık olursunuz.

- BİRİNİN sizi sevip sevmediğini anlamak için gözlerine bakın, aşık olduğumuzda göz bebeklerimiz %45 oranında büyür.

- 20 SANİYEDEN uzun süren sarılmalar, vücudunuzda Oksitosin adı verilen bir kimyasalın salgılanmasını sağlayarak, karşınızdakine daha fazla güvenmenizi sağlar.

- İNSANLAR uzun vadeli bir ilişki ararken genellikle çekici bir vücuttan çok çekici bir yüzü tercih ederler.

- PSİKOLOJİK olarak aşık olduğunuz biriyle sadece arkadaş kalmanız mümkün değildir.

- BİR erkek bir kadını çekici bulduğunda, kendisini daha uzun ve güçlü gösterecek pozlar alabilir .

- BİRİNE gerçekten yakın olduğunuzda, mesajlarını okuduğunuzda onun sesini kafanızın içinde duyabilirsiniz.

- BİRLİKTE günde en az 10 dakika gülen çiftlerin ilişkilerinin daha güçlü olma olasılığı daha yüksektir .

- SEVDİĞİNİZ biriyle el ele tutuşmak, fiziksel acıyı hafifletmenin yanı sıra stresi ve korkuyu da hafifletmeye yardımcı olabilir.

- BİRİSİYLE tanıştıktan sonraki 5 saniye içinde, aşağıdaki sıralamaya göre kalıcı bir izlenim bırakırsınız: İlk olarak, nasıl göründüğünüze. İkinci olarak, nasıl ses çıkardığınıza. Üçüncü olarak, ne söylediğinize.

- AŞK, kimsenin çalamayacağı bir anı bırakabilir , ama aynı zamanda kimsenin iyileştiremeyeceği bir acı da bırakabilir.

- BİR araştırmaya göre, bir kadın, bir erkeğin kendisinden ne kadar hoşlandığından emin olmadığında, ona daha fazla ilgi duyuyor.

- 20'LI YAŞLARIN başındaki erkekler, ayrılıktan sonra kadınlara göre daha fazla duygusal acı hissediyor.

- AŞK terimi Sanskritçede arzu anlamına gelen lubhyati kelimesinden gelir.

- 34 DAKİKALIK bir konuşmanın ardından kadın, o erkekle uzun vadeli bir ilişki yaşama potansiyelinin olup olmadığını anlıyor.

- ÇALIŞMALAR mutluluğun bulaşıcı olduğunu göstermiştir. İnsanların mutlu birinden uzaklaşması veya sadece etrafında olmak çok keyifli olduğu için mutlu bir insanı sevmemesi zor olabilir.

- ROMANTİK aşk bir yıl sürer. Ondan sonra bağlanma aşkı başlar.

- ÇEVRİMİÇİ tanışma yoluyla tanışan çiftlerin %23'ü evlilikle sonuçlanıyor.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1978'de Hindistan'da, bir adam hükümetin ağaç kesim kararına karşı çıkmak için bir ağaca tırmandı ve tam 12 yıl boyunca o ağaçtan inmedi.

Bu süre zarfında yiyecek ve diğer ihtiyaçları, yerel halk tarafından sağlandı.

Sonunda hükümet ağaçları koruma kararı aldığında, adam ağacı terk etti ve bu olay doğa savunuculuğu tarihinde bir efsane olarak yer aldı.



GÜLÜ YORUM

@onderseren Bizim milletin asla vazgeçemeyeceği bir şey, dert yarıştırmak.

Senin sıkıntını asla beğenmiyor, ciddiye almıyor hemen kendininkini anlatmaya başlıyor.

Sana layık bir dert edinemediğim için kusura bakma kardeş, hayatı kendime daha fazla zehir edip senin gözüne gireceğim.



TESPİTLİ YORUM

@dogukangultekn Erkek adam bi anlık gaza gelip sakalları keser kötü olduğunu görünce de olsun yüzüm rahatladı diye kendini teselli eder...