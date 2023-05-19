Bu kadar inat nedendi?

Jesus'un derbi karnesi düşünüldüğünde Trabzonspor maçının zor geçmesi beklenebilirdi ancak Bjelica'nın takımı henüz tam manasıyla tanıyamamış olması Fenerbahçe için maçı kolaylaştırdı. Trabzonspor sürpriz bir şekilde maça 3'lü savunma ile başlarken, Eren Elmalı stoper oynadı. Belki de Trabzonspor'un hücumda en etkili ismi Visca ise sağ beke hapsedildi.

Fenerbahçe'de ise maç öncesi açıklanan 11'de Emre Mor görünürken son dakika değişikliği ile Arda Güler maça başladı. Bu değişiklik Fenerbahçe için maçı daha da kolay hale getirdi. Genç yıldız her düz futbolcunun yapacağı gibi topu kanata açmak yerine harika bir çalımla Siopis'i oyundan düşürdü ve asistini yaptı. İkinci golde de Zajc'ın bireysel yeteneğiyle getirdiği top asiste dönüşünce Fenerbahçe oyunda olduğu kadar skorda da rahatlamış oldu. Arda ve Zajc'ın bu performansı Jesus'a 'Bu kadar inat neden?' diye de sordurdu. Bu iki yetenek sezon başından itibaren 11'de olsaydı işler daha farklı olur muydu bilinmez ama insan sormadan edemiyor.

Hiç birimiz fark etmedi ama belki de Fenerbahçe için sezonun kırılma anı Rennes maçıymış. Luan Peres'in sakatlanmasının ardından bir türlü dikiş tutmayan sol bek bölgesi için fazlaca para da harcandı ancak çözüm bulunamadı. Peres ise savunmada gösterdiği performansın yanı sıra Andre Santos tarzı attığı golle de 3 puanın mimarlarından oldu.

Arda Güler - Jesus olayına da değinmek gerekirse, genç yıldızın kabuğundan çıkması için gerekli bir olaydı. Tam da De Bruyne - Guardiola atışmasından bir gün sonra olması da güzel bir rastlantı oldu. Olayın ardından Arda'yı oyundan çıkarmayan Jesus maçın ardından da 'üzerinde durulacak bir olay değil, Arda beni sakinleştirdi' diyerek oyuncusunun da arkasında durdu ve yönetim tecrübesini gösterdi.