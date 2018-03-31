Hedef Sincar
Kuzey Irak'ta iki farklı nokta var. Biri Sincar diğeri Kandil.
Bu operasyonlardan hem siyasi hem de askeri açıdan en yakın hedef Sincar gibi görünüyor. Öte taraftan Kandil ise şimdilik daha az mümkün bir hedef diyebiliriz. Zira Kandil için İran ve Irak'ın aynı anda ikna edilmesi ve ortak bir tavır alması gerekecek. İran işbirliği yapmadığı müddetçe PKK Kandil'in İran tarafına kaçma şansına hep sahip. Bu da operasyonları zora sokuyor.
Aynı şekilde Irak'ın da topraklarında yapılacak bir operasyona en azından rıza göstermesi gerekiyor.
Sincar ise hem arazi şartları hem de siyasi olarak daha yakın bir hedef.
Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun işaretini verdi.
Tahmin ediyoruz ki, Irak Merkezi Hükümeti'yle bunun görüşmeleri yapılıyor. Benim anladığım Bağdat bu işe soğuk bakmıyor. Ancak endişeleri de var. Bölge dengeleri açısından Bağdat çok kuvvetli değil. Bir yönüyle İran'a bir yönüyle de Amerika'ya yaslanmak zorunda. Onların baskısı altında böyle bir karar vermesi kolay değil.
Ayrıca Türkiye'nin de içeride kalıcı olması ihtimali de Bağdat'ı endişeye sevk ediyor. Zaten Başika ve diğer bazı Türk üsleri konusunda İbadi hep rahatsız oluyor. Hatırlayacak olursanız bunun bir de krizi yaşandı.
Ancak o zaman resmin içerisinde Barzani vardı ve İbadi İran'a çok daha yakındı. Şimdi Türkiye Barzani arası daha açık.
İran'la da Irak'ın arası daha gevşek. Bu da Irak'a belli ölçüde bir manevra alanı tanıyor.
Onu ne kadar kullanacağını göreceğiz. En azından Mayıs seçimleri sonrası. Şimdilik İbadi seçim öncesinde böylesi bir angajmana girmek istemeyebilir. Ancak seçimlerden eli güçlü çıkarsa daha bağımsız bir İbadi daha fazla güç ve daha fazla alan için bastırabilir.
Bu da Türkiye'nin rahatsız olacağı bir durum değil. Aksine Sincar operasyonunu daha da kolaylaştıracaktır.
Bunun örneği de var. Son Kerkük uzlaşısı Türkiye ile İbadi arasında bir ortaklığın mümkün olduğunu gösterdi.
Bunun gibi nokta hedefler üzerinden karşılıklı müzakere ve tavizlerle taraflar ilerleme kaydedebilir. Silopi'den Sincar'a kadar kurulacak bir hat çok önemli üç amaca hizmet eder. Bir PKK'yı böler. Kandil ile Suriye arasında irtibatı keser her iki alana da operasyon yapılması imkanını sunar. İki Türkiye'ye Irak'ta daha etkin ve daha derinlerde bulunma şansı sunar. Böyle bir operasyon sayesinde Türkiye yüz kilometre derinliğe kadar inebilir. Koridoru Bağdat'a bıraksa bile etrafında üsler kurar. Üç Bağdat'la doğrudan kara hattı kurulmasını sağlar. Türkiye'nin Irak politikasını ve ticaretini Barzani üzerinden yürütme zorunluluğunu ortadan kaldırıp Türkiye'nin alternatiflerini çoğaltır.
Böylece Türkiye denge oyununu gerektiğinde Irak'a gerektiğinde Barzani'ye gerektiğinde İran'a ve gerektiğinde Amerika'ya yaklaşarak oynama şansına sahip olur. Uzun vadede Barzani'yi de daha fazla kontrol edebilecek hale gelir.
Bu üç nedenden dolayı Türkiye'nin Sincar'a yönelik bir plan geliştirmesi ve hemen uygulamaya koyması gerek.
Çok kolay olmadığı ortada. Ama hayal de değil. Ortadoğu muazzam bir güç boşluğu içinde. Herkesin hareketsiz kaldığı bir ortamda Türkiye adım adım ilerleyip kendi lehine değişimler üretebilir. Bu tarihi boşluğu değerlendirmek lazım.
- Haberler
- Yazarlar
- Hasan Basri Yalçın
- Hedef Sincar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yar ve Süpür 27 Mart 2018, Salı Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejisinde en temel hedefi güney sınırlarını terörden temizlemek. Uluslararası...
- Güç boşluğunu doldurma fırsatı 25 Mart 2018, Pazar Burhanettin Duran dün Sabah Gazetesi'nde jeopolitik güç boşluğu hakkında bir yazı yazdı. Ve boşluğun Türkiye'ye...
- Afrin sonrası 24 Mart 2018, Cumartesi Operasyon tamam. Şimdi ne olacak? Ortadaki soru bu. Askeri zaferi siyaseten taçlandırmak lazım. Hem operasyonun...
- Diplomat eskisi 21 Mart 2018, Çarşamba EMEKLİ bir diplomat. Tanımam etmem. Türkiye'yi yurtdışında yıllarca temsil etmiş. Türk devleti adına konuşmuş....
- Zafer! 20 Mart 2018, Salı VE bitti. 58 günde. Türk ordusu al bayrağı Afrin'e dikti. Terör örgütü kaçıp gitti. Türkiye'nin terörle mücadelesinde...