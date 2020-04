Umut

İNSANLARA umut vermenin bile garipsendiği bir virüs mevsiminden geçiyoruz.

Çok bilmiş gazeteciliğin virüsleri kendilerinden gayrısının düşüncelerine ne zaman saygı göstermiş ki!

Utanmasalar çocuklar için "korku haber bülteni" yayınlayacaklar.

Kalple dil arasındaki mesafeyi bile kontrol edemeyenler çocukların duygularını nereden bilsin!

*****

Tedbirlerin alınmasına yönelik uyarılar başka insanları korkutmak başka.

Hepimiz biliyoruz bu virüse daha çok can vereceğiz, kayıplarımız her biçimde üzücü olacak.

Yükselişe de geçeceğiz inişe de.

Virüsten sonra ekonomik zorluklarla da mücadele edeceğiz işsizlikle de.

Ama unutulmasın ki güneş her gün yeniden doğmak için batıyor.

*****

Tarihin ülkeleri yoksul bırakan dönemleri olmuştur ama bu kadar çaresiz bıraktığı bir dönemi hiç olmamıştır.

O yüzden hem fiziksel hem ruhani bir hesaplaşmanın da içindeyiz.

Dünyanın gelecekte nasıl bir şekil alacağının hesabını yapmak haddimize değil.

Bizler virüsün kırılma noktasını da aramıyoruz onu bilim insanları bile beceremiyor.

Bizler kendi içimizde bu engeli aşmak için mücadele edenlere de topluma da umutlu yazılarla moral vermekle yükümlü hissediyoruz kendimizi.

Çünkü korku karanlığı besler karanlık kötülüğü!

*****

Hayatı terbiye eden vicdandır o vicdanı da herkeste bulamıyoruz.

İnsani duygular taşıyanlar virüsten sonraki hayatın daha insancıl olacağını düşünüyor ve öyle hayal ediyor.

Bu ülkenin güzel insanları televizyonlarda ahkam kesmiyor, onlar gece gündüz insanlık için çalışıyor.

*****

Avrupa Birliği'nin diğer ülkelere "armağan gibi" sunulmasının İtalya'nın yalnız bırakılmasındaki karşılığı; enkaz yığınıdır.

O yüzden bu virüsten sonra yeni bir dünya kurulacaktır.

İnsan canının silahlardan ve paradan daha değerli olduğunu hissedenlerin dünyası.

İlahi ve insani bir dünya!

*****

İnsanı ayakta tutan duygudur.

Bizler yazılarımızı hala duyguyla yazıyoruz tükürük saçarak değil.

KEŞKE!

Önceki akşam Türkan Şoray ve Ediz Hun'lu bir Yeşilçam filmi izledim.

Filmdeki insanlara baktım verdikleri mesajlara.

Paranın ve kötülüğün değil aşkın ve onurun değerli gösterilmesine.

Yeni moda televizyon dizileriyle ağzımızı bozacağımıza eski moda film seyircisi olarak zarif kalabilseydik keşke.

MUTLULUK TAKVİMİ

İhtiyaç sahibini bul.

Bulmaca çöz.

Şekilli kurabiye yap.

İyimser ol.

Yazın günbatımını hayal et.

Seninle ayrılık

Yolcusu olduk

Kaderin rüzgarı

Tersten esiyor

Ağzı var dili yok

Anıların

Uzak şehirlere

Bilet kesiyor

Bu masalda suçlu

Aramayalım

Biz de yavaş yavaş

Azaldık belki

Şu yalan dünyada

Her şeyimizi

Kaybetmek için

Kazandık belki

Hakkı YALÇIN